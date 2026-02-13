慕尼黑安全會議 烏克蘭外長會晤王毅討論中國大陸促和角色
烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）表示，他今天在慕尼黑安全會議上會見中國外長王毅，討論如何終止俄羅斯對烏克蘭的侵略。
法新社報導，中國與俄羅斯是密切夥伴，北京當局雖然聲稱對俄烏戰爭持中立立場，但從未譴責俄國入侵烏克蘭。
西比哈談及他與王毅今天的會面時指出：「我們討論了促和工作，以及中國在促成停戰方面所扮演的重要角色。」
西比哈還說，雙方進行了「有意義且富有成效」的會晤，他重申烏克蘭希望與中國保持最高層級接觸。
