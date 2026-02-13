委內瑞拉臨時總統受訪允諾 將舉辦自由公平選舉

快訊

中央社／ 卡拉卡斯12日綜合外電報導

委內瑞拉臨時總統羅德里格斯在美國國家廣播公司新聞網今天播出的專訪中表示，她「絕對」會致力於舉辦自由公平的選舉，但時間點將透過「政治對話」來決定。

法新社報導，美軍1月3日抓捕時任委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）並帶往紐約後，就由副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）出任臨時總統，而馬杜洛在2024年的連任大選被各界廣泛視為有舞弊情況。

羅德里格斯接任臨時總統的前幾週，就因為開放委內瑞拉石油產業，且釋放被囚禁的政治反對派人士，而獲得華府方面讚揚。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）記者詢問，是否會致力於舉辦自由公平的選舉，羅德里格斯回覆說：「當然，是的。」

她還指出，選舉時間安排將由委內瑞拉國內的政治對話來確定，但要舉辦自由選舉，委國就必須「擺脫制裁」。

同時，羅德里格斯強烈捍衛委內瑞拉先前選舉的合法性，堅稱馬杜洛為「合法總統」，他面對美方指控販毒，其實是「清白的」。

馬杜洛 委內瑞拉

相關新聞

美中緊張焦點…中資錢凱港不受監管 美警告秘魯：代價是犧牲主權

秘魯法院的裁定對主管機關監管一座中國建造的超級港口作出限制。美國總統川普政府發出明確警告，認為中國鞏固對當地重要基礎設施...

南海情勢緊張…菲中官員隔空互嗆、措詞激烈 菲外交部盼降溫

在南海情勢緊張、菲中官員言語交鋒持續加劇之際，菲律賓外交部重申應透過外交途徑處理爭端，而非訴諸高調的公開交鋒，以避免菲中...

慕尼黑安全會議 烏克蘭外長會晤王毅討論中國大陸促和角色

烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）表示，他今天在慕尼黑安全會議上會見中國外長王毅，討論如何終止俄羅斯對烏...

慕尼黑安全會議前夕 歐盟民調揭68%民眾認為「國家正受威脅」

慕尼黑安全會議召開前夕，歐盟發布最新民調顯示，約68%的受訪民眾認為國家正受到威脅；贊同歐盟目前整體國防投資水準，或認為...

泰國清廉指數下滑排116名 總理阿努廷誓言加強打貪

國際透明組織（TI）公布2025年全球清廉印象指數（CPI），在全球182個國家或地區中，泰國僅得33分，排名第116。...

金與正表態無人機事件 南韓統一部：盼恢復雙方互信

針對日前有南韓民間人士將無人機飛至北韓，北韓領導人金正恩的妹妹金與正今天揚言若再有類似事情，必將做出應對；南韓統一部則回...

