委內瑞拉臨時總統受訪允諾 將舉辦自由公平選舉

委內瑞拉臨時總統羅德里格斯在美國國家廣播公司新聞網今天播出的專訪中表示，她「絕對」會致力於舉辦自由公平的選舉，但時間點將透過「政治對話」來決定。

法新社報導，美軍1月3日抓捕時任委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）並帶往紐約後，就由副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）出任臨時總統，而馬杜洛在2024年的連任大選被各界廣泛視為有舞弊情況。

羅德里格斯接任臨時總統的前幾週，就因為開放委內瑞拉石油產業，且釋放被囚禁的政治反對派人士，而獲得華府方面讚揚。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）記者詢問，是否會致力於舉辦自由公平的選舉，羅德里格斯回覆說：「當然，是的。」

她還指出，選舉時間安排將由委內瑞拉國內的政治對話來確定，但要舉辦自由選舉，委國就必須「擺脫制裁」。

同時，羅德里格斯強烈捍衛委內瑞拉先前選舉的合法性，堅稱馬杜洛為「合法總統」，他面對美方指控販毒，其實是「清白的」。