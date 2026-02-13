美中緊張焦點…中資錢凱港不受監管 美警告秘魯：代價是犧牲主權

快訊

中央社／ 利馬12日綜合外電報導
秘魯首都利馬北方造價13億美元的深水港錢凱港已經成為中國大陸在拉丁美洲擴張勢力的象徵，同時也是美中緊張關係的焦點。 美聯社
秘魯法院的裁定對主管機關監管一座中國建造的超級港口作出限制。美國總統川普政府發出明確警告，認為中國鞏固對當地重要基礎設施的控制，正在讓秘魯付出喪失主權的代價。

美聯社報導，秘魯首都利馬北方造價13億美元的深水港錢凱港（Chancay）已經成為中國在拉丁美洲擴張勢力的象徵，同時也是美中緊張關係的焦點。

美國國務院西半球事務局（Bureau of WesternHemisphere Affairs）在社群媒體表示，對「最新報導指出秘魯可能無力監管落入掠奪成性中國業主管轄、最大港口之一的錢凱港，感到憂心」。

該局指出：「我們支持秘魯監管境內重要基礎設施的主權權利。這應該成為區域和全球的前車之鑑：便宜中國資金的代價就是犧牲國家主權。」

中國長期以來透過巨額貸款和龐大貿易額，在這個區域建立影響力。美方上述關切正值川普政府尋求確立對西半球主導地位之際。

中國政府今天對美方上述表態予以強烈駁斥。中國外交部發言人林劍在例行記者會中表示：「中方對美方公然造謠抹黑錢凱港表示堅決反對和強烈不滿。」

位在太平洋沿岸的錢凱港是北京「一帶一路」倡議的一部分。這項基礎建設計畫讓中國國有銀行橫跨各大洲提供大型貸款或融資保證，興建海港、機場、公路和其他工程。

作為拉丁美洲最深港口，錢凱港可以停靠來往亞洲和南美洲的世上最大型貨櫃船。過去十多年來，中國一直是秘魯最大貿易夥伴。

地方法院法官1月29日裁定，秘魯主管機關不得對錢凱港行使「規範、監督、監察和處分」等職權。

負責監管全國其他主要港口的秘魯監管機構「公共交通基礎設施投資監督機構」（Ositran）表示，將對上述裁決提出上訴，強調沒有理由讓中國遠洋海運集團不受該機構監管。

持有錢凱港多數股權的中國遠洋海運集團對美國的指控予以否認。

Ositran負責人贊布拉諾（Verónica Zambrano）昨天告訴當地一家廣播電台：「（中遠海運）將成為唯一對公眾提供服務卻不受監督的公司。」

她指出，雖然屬於民營，但涵蓋180公頃秘魯國土的錢凱港理當受政府監管並且確保用戶權益。

秘魯 美方 美國

