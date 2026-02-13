南海情勢緊張…菲中官員隔空互嗆、措詞激烈 菲外交部盼降溫

在南海情勢緊張、菲中官員言語交鋒持續加劇之際，菲律賓外交部重申應透過外交途徑處理爭端，而非訴諸高調的公開交鋒，以避免菲中雙邊關係徹底惡化。

菲律賓外交部海洋事務發言人維拉紐瓦（Rogelio Villanueva Jr.）今天在記者會上重申，外交部將持續以外交手段捍衛菲律賓的南海立場，並以堅定、專業且互相尊重的方式與中國交涉，以免情緒性言語破壞長期國家利益。

維拉紐瓦說明，菲律賓之所以在外界指控中國在南海採取「非法、脅迫、侵犯性及具欺騙性」行為的情況下，仍選擇外交溝通，是因為馬尼拉致力於以和平方式管控海上局勢，防止衝突升高。

他強調，外交手段不等於退讓或放棄國家立場，外交部將持續向北京及國際社會清楚表達菲律賓的主權主張，並會在必要時向中方提出外交交涉。

相較外交部主張以外交手段降溫，菲律賓國防部、海軍及海岸防衛隊等前線單位，因長期直接面對中國海上行動，對北京的態度更為強硬。有觀察人士解讀，外交部等於在向這些部門喊話，盼減少與中國的互嗆。

自2025年12月開始，中國駐菲律賓大使館與菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）、多名國會議員，開始因南海爭議隔空互嗆，雙方措詞日趨激烈。

菲律賓外交部早在1月間已曾主張，透過閉門會議與中方處理歧見，而非公開互嗆或言語交鋒。

菲律賓今年是東南亞國家協會輪值主席國，外交部希望與中國營造正面氛圍，促成東協與中國在年內完成「南海行為準則」（COC）協商。

菲律賓南海事務專家、前最高法院大法官卡皮奧（Antonio Carpio）則對外交部的立場持不同看法。他認為，透明度對南海爭議至關重要，唯有持續揭露中國在南海的作為，才能維持國際社會對北京施壓的力道。

此外，菲律賓多名國會議員也認為，不能坐視在菲律賓「作客」的中國大使館抨擊地主國的政府官員及民選官員。