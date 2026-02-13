慕尼黑安全會議前夕 歐盟民調揭68%民眾認為「國家正受威脅」

快訊

中央社／ 布魯塞爾13日專電
慕尼黑安全會議召開前夕，歐盟發布最新民調顯示，約68%的受訪民眾認為國家正受到威脅。 路透社
慕尼黑安全會議召開前夕，歐盟發布最新民調顯示，約68%的受訪民眾認為國家正受到威脅；贊同歐盟目前整體國防投資水準，或認為應該增加規模的受訪者達到74%。

歐盟民調機構「歐洲晴雨表（Eurobarometer）」13日發布針對「國家安全」、「國防投資」相關的民調。調查顯示，在當前的國際局勢下，歐洲民眾日益感受國家面臨威脅，大多數的受訪者願意委託歐盟加強國防，因此國防相關投資也被視為重中之重。

根據調查所呈現的結果，有68%的受訪者認為自己的國家正受到威脅，若以受訪者國籍區分，威脅感知度最高的是法國，達到80%，其次是荷蘭和丹麥的77%。

若將問題中的「國家」改成「個人」，有42%的受訪者認為自身的安全受到威脅。

這份調查也詢問民眾對於「國防投資」的態度。對於歐盟過去1年所推出的一系列相關措施中，74%的受訪者認同歐盟目前的國防投資水準，或認為應該增加國防開支。

調查也顯示，53%的受訪者認為歐盟要推動太空計畫，安全與國防是最為關鍵的優先事項；其次是環境與氣候，占36%。

這項由歐洲晴雨表進行的調查於2026年1月初執行，用於衡量歐盟公民的安全感、對歐盟國防力量的信任度以及對加強投入集體防禦的支持度。調查同時評估民眾對歐盟太空計畫的了解程度，並確定未來太空計畫的優先領域。本次調查共收集了歐盟27個成員國，有效問卷2萬7292份。

