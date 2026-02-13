快訊

初戀生日變抓姦！女星揭撕心裂肺情歌真相 目睹男友和2女開房

美車零關稅 BMW總代理指「這票休旅車」將配合政府調整售價

可以回家過年！高金素梅複訊3小時 100萬元交保

塔信政黨選舉挫敗後 受邀與泰總理政黨談聯合組閣

中央社／ 曼谷13日綜合外電報導

泰國前總理塔信創立的為泰黨宣布，今天將受邀與泰國看守總理阿努廷領導的泰自豪黨進行組閣協商。泰自豪黨在8日國會選舉贏得耀眼勝利，為泰黨則遙遙落後屈居第3名。

法新社報導，為泰黨（Pheu Thai）與泰自豪黨（Bhumjaithai）原先便是執政夥伴，直到阿努廷（Anutin Charnvirakul）去年6月因時任泰國總理、也是塔信（Thaksin Shinawatra）的女兒貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）爆發與柬埔寨邊界衝突相關醜聞，而帶領泰自豪黨退出聯合政府。貝東塔8月遭憲法法庭免職後，阿努廷9月上任。

親軍方及擁護君主制的泰自豪黨在這次選舉拿下其歷來最佳成績；而原是泰國本世紀最成功政黨的為泰黨則得到其歷來最差選舉結果，政黨票得票率大跌逾半。連這次成績排名第2的改革派人民黨（People'sParty）也似乎不受選民青睞。

為泰黨秘書長巴塞（Prasert Chanruangthong）今天在記者會上表示，他們的代表將於下午2時30分與泰自豪黨會面，「我們對於與任何政黨合作沒有設限。我們優先考量的是讓國家前進來為人民帶來最大益處」。

為泰黨的選舉挫敗，也令人懷疑塔信打造的政治機器未來將何去何從。他因擔任公職時貪汙而正在服1年徒刑，但許多觀察家預期他可能在政治協議下提前獲釋。

泰國 阿努廷 塔信

延伸閱讀

泰國清廉指數下滑排116名 總理阿努廷誓言加強打貪

打職業打到可能坐牢？《傳說對決》泰國女子選手公然請代打被警方逮捕

台南市議長邱莉莉涉賄選二審無罪 藍議員批「信賴得永生」？

孟加拉Z世代抗爭後首大選 前總理之子政黨獲勝

相關新聞

總理稱台灣代表處可改「台北」 立陶宛總統：決定權在台灣

立陶宛總理魯吉尼涅（Inga Ruginienė）11日表示，看不出駐維爾紐斯的台灣代表處為何不能改以「台北」命名。總統...

美軍第二艘航艦開赴中東！川普稱美伊談判約一個月見真章

華爾街日報13日報導，美國總統川普加大對伊朗施壓，要求德黑蘭在核子計畫讓步之際，華府也同步加緊為可能的攻擊行動做準備。兩...

泰國清廉指數下滑排116名 總理阿努廷誓言加強打貪

國際透明組織（TI）公布2025年全球清廉印象指數（CPI），在全球182個國家或地區中，泰國僅得33分，排名第116。...

金與正表態無人機事件 南韓統一部：盼恢復雙方互信

針對日前有南韓民間人士將無人機飛至北韓，北韓領導人金正恩的妹妹金與正今天揚言若再有類似事情，必將做出應對；南韓統一部則回...

幕後黑手是北京？美資安公司怕被報復 修改駭客報告避談大陸

兩名知情人士表示，帕羅奧圖網路公司（Palo Alto Networks）上週揭發全球網路間諜活動時，選擇未將中國與此行...

美1月曾秘運6千星鏈 暗挺伊朗反政權運動超乎外界想像

美國官員透露，川普政府在伊朗當局1月血腥鎮壓示威活動且大幅切斷網路連線後，秘密將約6000個「星鏈」(Starlink)...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。