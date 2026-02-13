塔信政黨選舉挫敗後 受邀與泰總理政黨談聯合組閣
泰國前總理塔信創立的為泰黨宣布，今天將受邀與泰國看守總理阿努廷領導的泰自豪黨進行組閣協商。泰自豪黨在8日國會選舉贏得耀眼勝利，為泰黨則遙遙落後屈居第3名。
法新社報導，為泰黨（Pheu Thai）與泰自豪黨（Bhumjaithai）原先便是執政夥伴，直到阿努廷（Anutin Charnvirakul）去年6月因時任泰國總理、也是塔信（Thaksin Shinawatra）的女兒貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）爆發與柬埔寨邊界衝突相關醜聞，而帶領泰自豪黨退出聯合政府。貝東塔8月遭憲法法庭免職後，阿努廷9月上任。
親軍方及擁護君主制的泰自豪黨在這次選舉拿下其歷來最佳成績；而原是泰國本世紀最成功政黨的為泰黨則得到其歷來最差選舉結果，政黨票得票率大跌逾半。連這次成績排名第2的改革派人民黨（People'sParty）也似乎不受選民青睞。
為泰黨秘書長巴塞（Prasert Chanruangthong）今天在記者會上表示，他們的代表將於下午2時30分與泰自豪黨會面，「我們對於與任何政黨合作沒有設限。我們優先考量的是讓國家前進來為人民帶來最大益處」。
為泰黨的選舉挫敗，也令人懷疑塔信打造的政治機器未來將何去何從。他因擔任公職時貪汙而正在服1年徒刑，但許多觀察家預期他可能在政治協議下提前獲釋。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。