泰國清廉指數下滑排116名 總理阿努廷誓言加強打貪

國際透明組織（TI）公布2025年全球清廉印象指數（CPI），在全球182個國家或地區中，泰國僅得33分，排名第116。泰國總理阿努廷表示，將加強打擊貪腐，並指出，貪污不僅是賄賂行為，還包括審查許可制度效率低落，削弱投資人信心。

國際透明組織（TI）日前公布2025年全球清廉印象指數（CPI），泰國僅得33分，排名第116，分數較2024年減少1分，這已是泰國連續3年退步。

曼谷郵報（Bangkok Post）今天報導，總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）表示，這樣的名次「不及格」，並指出，該調查結果顯示，民眾普遍認為泰國腐敗程度高、政府透明度低。

阿努廷說：「政府不會忽視該調查結果，並認爲，被認為貪腐嚴重會損害泰國的國際聲譽。」他補充，貪腐不僅限於賄賂行為，還包含審查許可制度，這些問題會削弱投資人信心。

報導指出，阿努廷已召見公共反貪委員會（PACC）秘書長，要求解釋泰國排名差的原因。會談結束後，阿努廷說，秘書長已概述了解決問題的措施，其中包括可能修訂現有法律和規章，或起草新法案以加強執法力度。

阿努廷也呼籲各單位互相協調溝通，提高政府的透明度。民族報（The Nation）報導，阿努廷指出，政府將把反貪列為國家議程，並表示，政府將推動降低行賄風險的各項措施，特別是加強政府電子化。

阿努廷強調，無論下屆政府由誰執政，打貪都必須列為首要任務，並要求所有政府機關必須以迅速、透明、公平且無歧視的方式運作，他說，任何違規及涉貪的官員都將面臨嚴懲。

國際透明組織（TI）公布2025年全球清廉印象指數（CPI），台灣得到68分，排名第24，較2024年晉升1名、分數提升1分，名次跟分數皆為史上最佳成績。