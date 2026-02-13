日本中道改革聯合黨魁選舉 小川淳也勝出

日本在野黨「中道改革聯合」今天下午在黨中央召開國會議員全體會議，進行黨魁選舉投票及計票，最後由54歲的前立憲民主黨幹事長小川淳也當選。

日本共同社報導，小川在與前立民黨代理政務調查會長階猛的一對一競爭中勝出。小川得票數為27票，階猛22票

中道由在野黨立憲民主黨與公明黨為主的眾議員組成，希望集結中道力量對抗保守色彩強烈的日本首相高市早苗政府。不過中道在8日投開票的眾議院選舉遭遇慘敗，從選前的172席縮水到49席，中道共同黨魁野田佳彥與齊藤鐵夫引咎辭職。

新黨魁任期至2027年3月底，由中道49名國會議員投票選出。由於特別國會將於18日召集，時間緊迫的關係，僅限這次新黨魁選舉不需推薦人。

議員全體會議前，階猛向媒體表示：「第1步是提升本黨吸引力。」小川則強調：「將致力於黨內團結，對外則是擴大支持。」眾院選舉慘敗後如何重振黨勢，並構建全黨團結將成為新黨魁的課題。