初戀生日變抓姦！女星揭撕心裂肺情歌真相 目睹男友和2女開房

美車零關稅 BMW總代理指「這票休旅車」將配合政府調整售價

可以回家過年！高金素梅複訊3小時 100萬元交保

孟加拉Z世代抗爭後首度選舉 莫迪表達支持民主

中央社／ 新德里13日專電

孟加拉歷經2024年Z世代抗爭後，昨天首度進行國會選舉，孟加拉民族主義黨在選戰中大勝；印度總理莫迪發文表達祝賀，並強調印度將繼續支持民主的孟加拉。

孟加拉在2024年爆發由Z世代年輕人發起的抗爭，推翻時任總理哈希納（Sheikh Hasina）；具歷史里程碑意義的首次國會大選，延宕多時後終於在12日完成。哈希納所屬的人民聯盟黨（Awami League），在她垮台前已在孟加拉執政超過15年，但這次被禁止參選。

今日印度（India Today）報導，孟加拉民族主義黨的媒體部門表示，該黨贏得國會多數席位，接下來將籌組新政府。孟加拉在哈希納流亡海外後，由尤努斯（Muhammad Yunus）領導的臨時政府治理。

孟加拉民族主義黨（Bangladesh Nationalist Party,BNP）拿下過半席位，前總理吉亞（Khaleda Zia）和前總統齊亞爾．拉曼（Ziaur Rahman）的兒子拉曼（Tarique Rahman）出任總理呼聲高，他目前是孟加拉民族主義黨的黨主席。

印度總理莫迪（Narendra Modi）對此在社群平台Ｘ上發文，對拉曼帶領孟加拉民族主義黨贏得選戰勝利表達祝賀；他寫道，「這次的勝利，代表孟加拉人民對您領導能力的信任。」

針對印度與孟加拉的關係，莫迪表示，「印度將繼續支持一個民主、進步、包容的孟加拉，我們期待與您合作、強化我們在許多面向上的關係，並促進我們共同的發展目標。」

新德里電視台（NDTV）報導指出，哈希納執政時期，印度與孟加拉始終保持良好關係，但在哈希納被趕下台並逃到印度後，兩國的關係曾陷入緊張，莫迪這次發文，是在向孟加拉「伸出友誼之手」。

孟加拉 印度 總理

