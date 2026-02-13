快訊

總理稱台灣代表處可改「台北」 立陶宛總統：決定權在台灣

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
立陶宛總統瑙塞達12日抵達比利時的阿爾登比森城堡，出席歐盟領袖非正式會議。歐新社

立陶宛總理魯吉尼涅（Inga Ruginienė）11日表示，看不出駐維爾紐斯的台灣代表處為何不能改以「台北」命名。總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）隔天受訪時則指出，任何更名決定主要取決於台灣，而非立陶宛。

立陶宛國家廣播電視台（LRT）報導，瑙塞達12日在比利時出席歐盟高峰會（European Council）非正式會議前受訪時說：「我們談的是台灣在立陶宛的代表處，這不是立陶宛的代表處，名稱不是由我們決定、也不是我們現在就能更改。這是台灣的代表處，名稱要怎麼稱呼，取決於台灣。」

瑙塞達進一步指出，立陶宛可以就此議題與台北溝通，但也提醒，任何更名請求都可能遭到拒絕。

他補充說：「當然，我們可以和對方討論是否更改代表處名稱，但在展開討論之前，也必須理解，對方的答案也可能是『不』，名稱可能維持不變。」

