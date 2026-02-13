英首相擬推多國防務倡議 降低重整軍備成本

快訊

中央社／ 倫敦13日綜合外電報導

「金融時報」（Financial Times）今天報導，英國首相施凱爾預定將提出英國和西方盟邦啟動多國防務倡議，以便監督聯合武器採購及降低重整軍備成本。

金融時報引述英國政府官員說法報導，施凱爾（Keir Starmer）預計將在本週末的慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）上提出這個想法。

報導說，施凱爾預定在明天演說中要求盟邦加強防務合作，並在為期3天的慕尼黑安全會議期間與其他領袖閉門會談。

路透社尋求置評，英國內閣辦公室未立即回應。

施凱爾本月稍早表示，英國政府將考慮申請加入歐洲聯盟（EU）第2項規模可能數十億歐元的國防計畫基金。

由於歐洲日益擔憂俄羅斯威脅，以及質疑美國在總統川普治下對歐洲的安全承諾，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）正考慮啟動第2期「歐洲安全行動」（SAFE）貸款計畫，以加強歐洲防禦能力。

施凱爾政府去年11月拒絕出資後，英國計劃加入最初規模1500億歐元的SAFE基金破局，對英國脫歐後重塑關係而言是一大挫折。

英國 施凱爾

