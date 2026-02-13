金與正表態無人機事件 南韓統一部：盼恢復雙方互信

針對日前有南韓民間人士將無人機飛至北韓，北韓領導人金正恩的妹妹金與正今天揚言若再有類似事情，必將做出應對；南韓統一部則回應正在調查真相，盼南北韓互信能恢復。

根據韓聯社今天報導，對於無人機侵入北韓事件，南韓統一部長鄭東泳已在10日表示，「對於這次魯莽的無人機滲透事件，我向北方表達深切遺憾。」針對鄭東泳的正面表態，金正恩的妹妹、北韓勞動黨副部長金與正今天表達，「我認為這是萬幸的事情。」

不過金與正也強調，南韓當局應該要找到可以確實防止侵犯領空等嚴重主權侵害事件的擔保措施，「若再度發生神聖不可侵犯主權的挑釁事件，必將採取嚴厲應對，南韓當局應避免內部再度發生這種愚蠢行為。」

南韓統一部發言人尹敏浩（音譯）今天在記者會上表示，對於金與正今天的發言，「可理解為北韓暗示有必要透過南北共同努力，為了緩和緊張局勢並防止偶發事件。」尹敏浩指出，不希望朝鮮半島發生緊張情勢的心情，南北雙方應該是一樣的。

尹敏浩強調，「若雙方抱持真誠、坦率溝通，期待在前一任政府期間遭破壞的南北互信能夠恢復，若南北關係走向敵對，信任就會崩潰、溝通也會受阻，只會互相說出粗暴言語。」尹敏浩也指出，現任總統李在明政府將努力克服目前局面，邁向南北和平共存。

報導指出，南韓政府為了防止相關事件再度發生，正在研擬恢復2018年南北韓簽署的「919軍事協議」所明確記載的禁止飛行區，只要設定禁飛區，無人機也將被禁止在軍事分界線（MDL）東部地區15公里、西部地區10公里範圍內飛行。