路透：美資安公司怕被報復 修改駭客報告避談中國大陸

中央社／ 華盛頓12日綜合外電報導
兩名知情人士表示，帕羅奧圖網路公司上週揭發全球網路間諜活動時，選擇未將中國與此行動掛鉤，原因是擔心公司或其客戶可能面臨北京的報復。 情境示意圖／Ingimage
兩名知情人士表示，帕羅奧圖網路公司上週揭發全球網路間諜活動時，選擇未將中國與此行動掛鉤，原因是擔心公司或其客戶可能面臨北京的報復。 情境示意圖／Ingimage

兩名知情人士表示，帕羅奧圖網路公司（Palo Alto Networks）上週揭發全球網路間諜活動時，選擇未將中國與此行動掛鉤，原因是擔心公司或其客戶可能面臨北京的報復。

路透社報導，消息人士表示，帕羅奧圖網路公司先前發現中國與這場大規模駭客行動有關，但在上個月消息傳出後，隨即淡化了相關調查結果。根據路透社率先報導，中國當局基於國家安全考慮，要求國內企業停止使用來自美國和以色列十多家公司的網路安全軟體，包括帕羅奧圖網路公司在內。

兩名知情人士透露，帕羅奧圖網路公司威脅情報部門Unit 42的報告草案指出，代號為TGR-STA-1030的駭客與北京有關。但在最終定稿中，卻改為較模糊的描述，稱該駭客組織為「在亞洲運作的政府相關團體」。

追蹤高階駭客攻擊的來源向來極具挑戰，網路安全研究人員對於如何判定數位入侵的幕後黑手，始終缺乏共識。但帕羅奧圖網路公司過去曾將駭客攻擊歸因於中國，最近一次就在去年9月。消息人士告訴路透社，Unit 42的研究人員根據大量鑑識線索，深信這次新發現的駭客行動同樣與中國有關。

消息人士表示，出於對中國軟體禁令的顧慮，帕羅奧圖網路公司高層下令淡化報告內容，他們擔心這會招致中國當局的報復，不僅影響該公司在中國的員工，更波及位於全球各地的客戶。

消息人士未透露是哪些高層決定淡化報告結論，也未提供修改前報告的具體措辭。由於未獲授權討論此事，這些人士是在要求匿名的情況下受訪。

當被要求對所謂軟化措辭的指控發表評論時，帕羅奧圖網路公司向路透社發聲明，其中提到：「歸因與否並不重要。」

帕羅奧圖網路公司全球通訊部門副總裁霍金（Nicole Hockin）隨後在寄給路透社的電郵中表示，該聲明旨在傳達，報告中未指名攻擊來源，與「中國採購規定」無關，任何相反說法都是「推測且不實」。

她指出，報告的措辭選擇反映了「如何以最佳方式向各國政府通報並保護他們，應對這場廣泛的駭客行動」。

網路 駭客 路透

