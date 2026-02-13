美軍第二艘航艦開赴中東！川普稱美伊談判約一個月見真章

快訊

鰻魚飯名店「肥前屋」復活「3月再見」！熄燈7個月傳出好消息

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國海軍航艦「福特號」。資料照片。美聯社
華爾街日報13日報導，美國總統川普加大對伊朗施壓，要求德黑蘭在核子計畫讓步之際，華府也同步加緊為可能的攻擊行動做準備。兩名美國官員透露，五角大廈正將美國海軍規模最大、最先進的「福特號」航空母艦派往中東。

紐約時報率先披露，「福特號」航艦打擊群在加勒比海與地中海活動數月後，正奉命轉赴中東，並將加入目前已在該區域執行任務的「林肯號」航艦與另外9艘軍艦。這次部署不僅是「福特號」及艦上官兵離家逾200天後的又一項重大任務，也象徵川普政府在將戰略重心轉向西半球一段時間後，重新把焦點拉回中東。

白宮未立即回應美聯社的置評請求，但川普12日警告伊朗，若未能與美方達成協議，後果將「非常慘痛」。被問及美伊就核子計畫達成協議是否有時間表時，川普說：「大概就是接下來一個月左右吧，差不多就是這樣。」並補充表示：「事情應該會很快發生，他們應該要非常快就答應。」

「福特號」於2025年10月自地中海改派加勒比海，支援扣押油輪行動及美方逮捕委內瑞拉前領導人馬杜洛的行動。此一調度當時造成美國歐洲司令部與負責中東的美軍中央司令部轄區內皆無航艦部署，是數十年來首次出現這種情況。

美國海軍官員對「福特號」再度延長部署可能對水兵造成的負擔表達憂慮，但也指出，該艦服役表現穩定，如有需要，仍可支援更多作戰行動。

