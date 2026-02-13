澤倫斯基：和平協議須定烏克蘭入歐盟日期否則拒簽
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天告訴媒體，歐洲聯盟（EU）必須訂定烏克蘭正式加入歐盟的「具體日期」。
「基輔獨立報」（The Kyiv Independent）報導，澤倫斯基表示，如果和平協議未明定烏克蘭加入歐盟的具體日期，他將不會與美國、俄羅斯和歐洲簽署和平協議。
他說：「這關乎安全保證，關乎烏克蘭的安全保障。這些是具體的細節，有具體的日期。若是我今天在20點計畫、結束戰爭的計畫上簽字，等於是向烏克蘭人民保證我國加入歐盟會有具體的日期。」
歐洲聯盟執行委員會（European Commission）發言人10日曾告訴基輔獨立報，歐盟將烏克蘭爭取入會視為和平進程持續發展的一部分，但未揣測可能的入會日期。
政治新聞機構Politico當天報導，歐盟正擬訂計畫，讓烏克蘭最快於2027年加入歐盟，但不會擁有完整會員國權利。
澤倫斯基被媒體問到此事時說：「烏克蘭將全力以赴，確保2027年前在技術上做好入會準備。我們至少會完成主要步驟。其次，我希望有具體的日期。我確信如果協議中沒有日期，俄羅斯將竭盡所能阻撓進程。」
匈牙利總理奧班（Viktor Orban）對烏克蘭可能加速入盟表達疑慮。Politico報導一出後，奧班稱允許烏克蘭在2027年前加入歐盟的計畫形同「對匈牙利公開宣戰」。 他堅稱烏克蘭不應成為歐盟會員國。
德國是歐盟最大經濟體，支持烏克蘭入會。不過德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）先前也表示，2027年入會「不可能」。
