南非年底地方選舉將至 總統承諾打擊犯罪解決缺水

南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）今天在國會演說時表示，政府將動員軍隊打擊組織犯罪，並設法解決供水匱乏問題，對失職的市政官員提出司法控告。

南非年底將舉行地方選舉，執政黨「非洲民族議會」 （ANC）預期得票率將進一步下滑，而犯罪與缺水問題最惹民怨。

拉瑪佛沙向國會提出國情咨文表示：「如今幫派犯罪正對我們的民主、社會及經濟發展構成最直接的威脅。」

他說：「我們今年的首要任務，就是加強打擊幫派與犯罪。」

拉瑪佛沙表示，將首先在幫派暴力嚴重的西開普省（Western Cape）和豪登省（Gauteng）部署軍隊，他已指示警政部長和國防部長在數日內敲定相關細節。

由於氣候乾旱及輸水管線長期維修不善，造成水資源危機，拉瑪佛沙談到這問題時說：「水源短缺是地方政府體系失靈的徵兆...我們會究責那些失職人員。」

南非最大城市約翰尼斯堡（Johannesburg）本週發生零星抗議，有些地區已超過20天沒有自來水可用。

拉瑪佛沙於2018年就任總統。他的政黨「非洲民族議會」在2024年6月首度失去國會多數席次，因而組成聯合政府，那是南非結束種族隔離30年來的首度聯合執政。

在非洲民族議會與親商派民主聯盟（DemocraticAlliance）聯合執政下，南非恢復信心；去年，長久停電問題減緩、金融市場也大幅復甦；不過，長期普遍的失業問題尚未改善，政府承受著壓力，須展現魄力以改善公共服務。