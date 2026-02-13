艾普斯坦風暴難歇 英國內閣秘書長下台止血

快訊

中央社／ 倫敦12日綜合外電報導

美國已故性犯罪富豪艾普斯坦相關檔案引發的風波延燒，英國公務員體系最高官員沃瑪德（Chris Wormald）今天辭職，成了首相施凱爾近日第3名因艾普斯坦醜聞下台的高級幕僚。

法新社報導，政府發布的聯合聲明指出：「經雙方協議，沃瑪德自今日起辭去內閣秘書長與公務員首長職務。」

前幾天，施凱爾（Keir Starmer）才有兩名重要幕僚因駐美大使曼德森（Peter Mandelson）人事案引發的風波相繼請辭。儘管曼德森與艾普斯坦（JeffreyEpstein）有往來，他仍獲任命為英國駐美大使。

曼德森任命案引發的風波起因於一批電子郵件，內容顯示在艾普斯坦於2008年遭到定罪後，曼德森仍與他保持私交。這成了施凱爾上任19個月以來最嚴重的危機。

施凱爾的幕僚長、工黨資深黨員麥斯威尼（MorganMcSweeney）因建議施凱爾任命曼德森出任駐美大使，已於8日請辭。

失去最親近的顧問後，施凱爾的另一名高階幕僚、通訊主管艾藍（Tim Allan）也在上任僅數月後於9日辭職，讓施凱爾陷入必須鞏固首相職位的處境。

沃瑪德的去職早在各界普遍預料之中，過渡期間將有3人接替他的職位，其中包括兩名女性。政府聲明提到：「首相很快將任命新的內閣秘書長。」

保守黨黨魁巴登諾克（Kemi Badenoch）抨擊沃瑪德離任的處理方式「荒謬」，指出他上任才14個月，指控是施凱爾逼他下台。

美國司法部1月30日公布的文件顯示，曼德森在擔任英國部會首長期間，涉嫌向金融家艾普斯坦洩露英國政府機密資訊，包括在2008年金融危機期間。這些消息的揭露讓施凱爾面臨排山倒海的壓力，警方也對72歲的曼德森涉嫌在公職期間有不當行為展開調查。

施凱爾 艾普斯坦 英國

相關新聞

緊張升溫？日本於「日中暫定措施水域」扣押一艘大陸漁船並逮捕船長

大陸與日本外交關係緊張之際，日本首相高市早苗領導的自民黨與維新會執政聯盟成功以壓倒性優勢贏得眾議院大選，後續雙邊關係如何...

3年來首次！中日關係緊繃之際 陸漁船闖日本EEZ「拒捕」遭扣押

日本水產廳13日清晨表示，相關單位在長崎縣外海的日本專屬經濟區（EEZ）內，扣押一艘中國漁船，並以涉嫌無視停船命令為由，...

對美「去風險」：美國民主盟友們為何接連拜訪習近平？

自2025年10月美國總統川普和中國國家主席習近平的「川習會」在韓國釜山達成暫停加徵關稅、美中關係進入為期一年的「停戰期」以來，多國領袖接踵訪問中國，北京機場在2026年初應該格外繁忙。這波領袖集體訪中，背後隱含著對現有國際秩序高度不確定的集體焦慮。隨著美國外交政策日益轉向單邊利益優先，過去被視為穩定力量的美國，正逐漸被傳統盟友視為一種需要「去風險」的對象。在這種背景下，各國領袖直接與中國對話、尋求雙邊關係的穩定，已成為規避大國博弈風險的防禦性選擇。

川普瘋、美國亂！渴望獨立的格陵蘭人 又開始心向丹麥

面對美國總統川普威脅併吞，愈來愈多原本傾向獨立的格陵蘭人出現動搖，認為丹麥保護格陵蘭，提供的福利又好，因此開始心向丹麥。美國則被認為沒有健保、分歧對立、貧富差距嚴重，加上近來取締移民引發街頭暴力，讓加入美國毫無吸引力。

川普警告伊朗若拒核協議 恐付慘痛代價

美國總統川普今天警告伊朗，若未能達成核協議，將面臨「極為慘痛」的後果；而以色列總理尼坦雅胡則對與伊朗的任何協議品質，表示...

