艾普斯坦風暴難歇 英國內閣秘書長下台止血

美國已故性犯罪富豪艾普斯坦相關檔案引發的風波延燒，英國公務員體系最高官員沃瑪德（Chris Wormald）今天辭職，成了首相施凱爾近日第3名因艾普斯坦醜聞下台的高級幕僚。

法新社報導，政府發布的聯合聲明指出：「經雙方協議，沃瑪德自今日起辭去內閣秘書長與公務員首長職務。」

前幾天，施凱爾（Keir Starmer）才有兩名重要幕僚因駐美大使曼德森（Peter Mandelson）人事案引發的風波相繼請辭。儘管曼德森與艾普斯坦（JeffreyEpstein）有往來，他仍獲任命為英國駐美大使。

曼德森任命案引發的風波起因於一批電子郵件，內容顯示在艾普斯坦於2008年遭到定罪後，曼德森仍與他保持私交。這成了施凱爾上任19個月以來最嚴重的危機。

施凱爾的幕僚長、工黨資深黨員麥斯威尼（MorganMcSweeney）因建議施凱爾任命曼德森出任駐美大使，已於8日請辭。

失去最親近的顧問後，施凱爾的另一名高階幕僚、通訊主管艾藍（Tim Allan）也在上任僅數月後於9日辭職，讓施凱爾陷入必須鞏固首相職位的處境。

沃瑪德的去職早在各界普遍預料之中，過渡期間將有3人接替他的職位，其中包括兩名女性。政府聲明提到：「首相很快將任命新的內閣秘書長。」

保守黨黨魁巴登諾克（Kemi Badenoch）抨擊沃瑪德離任的處理方式「荒謬」，指出他上任才14個月，指控是施凱爾逼他下台。

美國司法部1月30日公布的文件顯示，曼德森在擔任英國部會首長期間，涉嫌向金融家艾普斯坦洩露英國政府機密資訊，包括在2008年金融危機期間。這些消息的揭露讓施凱爾面臨排山倒海的壓力，警方也對72歲的曼德森涉嫌在公職期間有不當行為展開調查。