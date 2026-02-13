快訊

升學攻略／私中入學考倒數 大撞期下的選校與備戰策略

臭豆腐太臭惹怨…住夜市旁也可天天檢舉？ 北市環保局會這麼做

你可能也中毒！偽造7-Zip官網「下載就被駭」 駭客偷網路建立「非法代理網路」

南韓調查無人機越界 北韓金與正：若再犯將反制

中央社／ 首爾13日綜合外電報導

南韓當局對無人機越界飛北韓並遭擊落事件展開調查。北韓今天揚言，若再有南韓無人機入侵，北韓勢將做出「可怕回應」。

北韓早前宣稱，在工業中心開城（Kaesong）附近擊落一架偵察無人機。南韓調查人員則在本月10日突擊搜查南韓情報機關辦公室，以查明此一事件的責任歸屬。

北韓領導人金正恩（Kim Jong Un）具實權的妹妹金與正（Kim Yo Jong）透過官方「北韓中央通信社」（KCNA）聲明表示：「我事先警告，如再次發生侵犯朝鮮民主主義人民共和國（DPRK）不可剝奪主權的挑釁行為，必勢招致可怕回應。」

法新社報導，金與正坦承，南韓對無人機事件已採取「理性」措施，但她強調，無論任何情況，侵犯北韓主權是無法接受的。

金與正說，北韓並不在乎誰是事件主謀，也不在乎究竟是某個人、或某民間組織。

無人機事件讓南北韓緊張升高，也威脅到首爾想要修補與平壤的關係。

北韓軍方指控，那架被擊落的無人機搭載「偵蒐設備」，內存有「重要目標」的影像資料。

根據北韓提出的現場照片，可見無人機殘骸散落地面，一旁還有一些灰藍色的零件。

南韓遭彈劾的前總統尹錫悅（Yoon Suk Yeol）曾被指控2024年利用無人機向北韓散發宣傳單。

南韓統一部長鄭東泳（Chung Dong-young）早前曾暗示，這起事件可能涉及仍效忠尹錫悅的政府官員。

有關無人機事件，目前已有3名南韓民間人士遭起訴。

北韓 南韓 金與正

延伸閱讀

近日攻勢猛烈！俄國首長：烏克蘭無人機襲擊能源設施未釀傷亡

北韓女主時代將近？南韓國情院：金主愛已進入「接班內定階段」

中科院與美商Shield AI合作 建立無人機群蜂式協同戰力

深圳4.8米闊順豐送貨無人機鬧市墜落 網友憂安全問題

相關新聞

東京職人玉城翼披薩首攻紐約 發酵秘技挑戰全球50分店

一月下旬，東京披薩界傳奇玉城翼（Tsubasa Tamaki）飛抵紐約，舉辦兩天限時快閃，替自己春季進軍東村的分店暖身。46歲職人製作的的披薩，口感既柔軟又酥脆，餅皮邊緣起泡，底部嵌著一抹鹽晶。獨特風味讓他在東京的餐廳成為全球饕客必訪的朝聖地。現在，他瞄準披薩重鎮紐約。玉城翼曾來台並表示很喜歡台北，本地饕客準備好了嗎？

艾普斯坦的社交龐氏騙局：勞工階級的輟學生 為何能操弄權貴人物？

從總統、王儲到王子，聲名狼籍的戀童癖性侵罪犯艾普斯坦（Jeffrey Epstein）如何周旋在站在世界權力頂峰的人物之間？

堅持戴悼戰亡運動員頭盔參賽…烏選手遭取消資格 澤倫斯基發聲批評

烏克蘭空架雪車選手赫拉斯克維奇（Vladyslav Heraskevych）堅持配戴印有因戰爭喪生運動員圖像的頭盔，遭主...

韓情報機構稱金正恩之女或為潛在繼承人

（德國之聲中文網） 韓國國家情報院在向國會提交的簡報中指出，有跡象顯示金正恩正在為其女兒制定接班安排。這一判斷的依據包括，這位被認為處於青少年階段的女孩最近頻繁出現在公眾視野，並在包括朝鮮人民軍建軍紀

近日攻勢猛烈！俄國首長：烏克蘭無人機襲擊能源設施未釀傷亡

俄羅斯西北部的科米共和國（Komi Republic）首長高德希提恩今天表示，烏克蘭無人機攻擊共和國當地一座路克石油公司...

Z世代起義後首次大選！孟加拉民眾興奮「17年來終於能投票」 結果可望周五出爐

周四（2月12日），孟加拉國民眾在全國各地投票站排起長隊，參加在哈西娜（Sheikh Hasina）統治被由Z世代主導的起義推翻後的第一場大選…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。