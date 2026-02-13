南韓調查無人機越界 北韓金與正：若再犯將反制
南韓當局對無人機越界飛北韓並遭擊落事件展開調查。北韓今天揚言，若再有南韓無人機入侵，北韓勢將做出「可怕回應」。
北韓早前宣稱，在工業中心開城（Kaesong）附近擊落一架偵察無人機。南韓調查人員則在本月10日突擊搜查南韓情報機關辦公室，以查明此一事件的責任歸屬。
北韓領導人金正恩（Kim Jong Un）具實權的妹妹金與正（Kim Yo Jong）透過官方「北韓中央通信社」（KCNA）聲明表示：「我事先警告，如再次發生侵犯朝鮮民主主義人民共和國（DPRK）不可剝奪主權的挑釁行為，必勢招致可怕回應。」
法新社報導，金與正坦承，南韓對無人機事件已採取「理性」措施，但她強調，無論任何情況，侵犯北韓主權是無法接受的。
金與正說，北韓並不在乎誰是事件主謀，也不在乎究竟是某個人、或某民間組織。
無人機事件讓南北韓緊張升高，也威脅到首爾想要修補與平壤的關係。
北韓軍方指控，那架被擊落的無人機搭載「偵蒐設備」，內存有「重要目標」的影像資料。
根據北韓提出的現場照片，可見無人機殘骸散落地面，一旁還有一些灰藍色的零件。
南韓遭彈劾的前總統尹錫悅（Yoon Suk Yeol）曾被指控2024年利用無人機向北韓散發宣傳單。
南韓統一部長鄭東泳（Chung Dong-young）早前曾暗示，這起事件可能涉及仍效忠尹錫悅的政府官員。
有關無人機事件，目前已有3名南韓民間人士遭起訴。
