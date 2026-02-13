馬斯克關閉星鏈重創俄軍通訊 專家警示私企左右戰局

快訊

中央社／ 赫爾辛基12日專電

美國企業家馬斯克旗下的Starlink衛星網路長期遭俄軍用於烏克蘭戰場，上週才被關閉。軍事專家警示，商人就能左右戰局，凸顯私人企業主導戰爭的嚴重性，各國必須重新檢視對私企的依賴程度。

芬蘭軍事智庫黑鳥集團（Black Bird Group）專家卡斯特赫爾米（Emil Kastehelmi）在接受芬蘭國家廣播公司YLE專訪時表示，馬斯克（Elon Musk）這類人物在政府之外掌握龐大權力，「這是極為嚴重的問題」，烏俄雙方皆仰賴私人系統作戰，但企業主可能反覆無常，此刻提供服務、下一刻說斷就斷，戰局由個人喜好決策。

馬斯克上週決定關閉俄軍使用星鏈上網，儘管Starlink未在俄羅斯境內營運，卻已成為俄軍在烏克蘭占領區使用最廣的網路服務。消息傳出後，俄羅斯軍方與戰爭部落客強烈抨擊，稱此舉重創俄軍通訊網路。

馬斯克宣稱關閉理由是俄方未經許可擅自使用，但俄軍4年前就開始用Starlink攻擊烏克蘭。他認為，政府應有管制手段，美方目前似乎缺乏有效手段阻止俄國盜用，且這4年來的確毫無作為。

星鏈在俄軍的地位可能在不知不覺中提升，卡斯特赫爾米表示，士兵在實戰中發現Starlink優於傳統軍用通訊設備，於是自行取得，成為作戰體系的關鍵環節。他說，俄羅斯目前沒有替代系統，Starlink斷線至少在短期內會讓俄軍手忙腳亂。

俄軍士兵目前背著電纜捲軸在各基地間拉線，也試著用無人機架設電話線。卡斯特赫爾米認為，替代方案一定找得到，但效能預料不及Starlink。

卡斯特赫爾米分析，烏克蘭戰場上也使用許多其他私人通訊工具，包括加密通訊軟體Signal與Google旗下各項服務。然而這些工具皆須仰賴網路連線才能運作，一旦中斷服務，所有通訊即告癱瘓。

他強調，此案例提供各國重要教訓：究竟哪些系統應由國家掌控，哪些可交由私人企業經營。他指出，關鍵基礎設施若過度依賴私人企業，一旦企業主改變心意或遭受外部壓力，國家安全將面臨嚴重威脅。

