巴黎羅浮宮風波不斷 傳2員工涉票券詐騙被捕

中央社／ 巴黎12日綜合外電報導

巴黎羅浮宮博物館（Louvre Museum）今天表示，法國警方已瓦解一個羅浮宮「大規模」票券詐騙網絡。一名關注本案的消息人士透露，已有2名員工遭到逮捕。

羅浮宮發言人告訴法新社，在羅浮宮通報後，當局10日採取行動。

她補充道：「根據本館掌握的資訊，我們懷疑存在一個組織大規模詐欺行動的網絡。」

她表示，這個全球參觀人數最多的博物館正面臨「票券詐騙增加且多樣化」的問題，為此已與員工及警方合作，制定「條理分明的」防詐對策。

根據關注本案的消息人士，這項疑似詐騙計畫始於2024年夏天。

法國「巴黎人報」（Le Parisien）報導，共有9人被捕，其中包含2名博物館員工與2名導遊。該報並稱，據信這起詐騙事件特別鎖定華人。

羅浮宮高層近來面臨龐大壓力。去年10月，4名竊賊在光天化日下劫走館內估計價值1億200萬美元的珠寶，當局雖已逮捕這起案件的4名犯嫌，但尚未尋獲失竊珠寶。

近幾個月來，工會也多次發動罷工，要求增加人力、提高薪資，並加強維護羅浮宮。

