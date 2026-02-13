韓情報機構稱金正恩之女或為潛在繼承人

（德國之聲中文網） 韓國國家情報院在向國會提交的簡報中指出，有跡象顯示金正恩正在為其女兒制定接班安排。這一判斷的依據包括，這位被認為處於青少年階段的女孩最近頻繁出現在公眾視野，並在包括朝鮮人民軍建軍紀念日等重要官方場合公開發表講話。

金正恩之女首次出現在朝鮮國家媒體的照片中是在2022年。自那時起，她多次陪同父親出席正式活動，包括多次導彈試射以及前往中國的國事訪問。盡管曝光率增加，但朝鮮官方媒體目前提供的信息仍非常有限，尚未確認她的具體年齡或姓名。

外界流傳的關於這位女孩的信息多來自非官方渠道。曾於2013年受邀訪問朝鮮並親眼見到金正恩女兒的前美國職業籃球明星丹尼斯·羅德曼（Dennis Rodman）曾透露，女孩的名字叫“主愛”（Ju Ae）。據目前推測，她的年齡約為13歲。

一些專家認為，金正恩可能還有其他子女。有推測稱，金正恩或許還有一個兒子，只是目前尚未將其公開，可能會在未來的某個時間點正式向公眾展示。目前，韓國國家情報院正通過對朝鮮官方活動的密集監測，持續評估這一潛在的權力接班動向。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】