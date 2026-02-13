怕川普施壓？蓋洛普不再做總統民調 88年傳統喊卡

美國總統川普向來密切關注自己的民調數字，並在紐約時報民調顯示他支持度下滑後，威脅控告紐時。民調機構蓋洛普發言人十一日證實，將停止進行持續八十八年的總統支持度追蹤。

衛報報導，蓋洛普十一日表示，將停止總統支持度追蹤民調，讓這項從一九三○年代作業至今的長期調查畫下句點。該公司指出，此舉「反映出蓋洛普在公共研究與思想領導力重點上的轉變」。

蓋洛普發言人表示：「我們承諾，持續就影響人們生活的各項議題與處境，進行長期且方法嚴謹的研究。」

國會山報詢問蓋洛普，在做出這項決定前，白宮或川普政府是否曾有所表示。發言人回應：「這是一項策略性轉變，完全基於蓋洛普的研究目標與優先順序。」

自美國前總統杜魯門任內沿用至今的「蓋洛普總統支持度」調查，一直是最常被引用的美國總統施政表現指標之一。相關民調數據也成為美國歷史縮影，包括九一一恐怖攻擊後，布希總統支持度一度高達百分之九十。

至於川普，他在第二任期的支持度於十二月下滑至百分之卅六，是蓋洛普有紀錄以來的最低水準之一。

川普一直以言語攻擊和司法訴訟，對付他看不順眼的民調機構和媒體。紐約時報上月發布一項民調顯示，川普支持度降至百分之四十，比二○二五年九月下降三個百分點，川普隨即威脅要控告紐時。

川普當時發文寫道，「紐約時報民調老是對我不利，尤其是二○二四年大選前，而我在那次選舉中壓倒性獲勝。我將把這份民調加到我對紐約時報的訴訟中」。

紐約時報表示，其民調方法嚴謹且廣受讚譽。