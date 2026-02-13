我駐立陶宛代表處恐更名？立總理：改「台北」不是大問題

立陶宛總理魯吉尼涅十一日表示，她看不出駐維爾紐斯的台灣代表處為何不能改以台灣首都「台北」命名，表示願意調整這項曾引發立陶宛與中國大陸外交裂痕的決策。

立陶宛國家廣播電視台（ＬＲＴ）報導，魯吉尼涅受訪時表示：「我看不出為什麼不能稱為『台北代表處』，這並不會否定我們對民主進程的支持。」

她說：「我們支持白俄羅斯、烏克蘭及其他國家的民主自由，同樣也支持台灣。」

魯吉尼涅指出，代表處更名不是一項能迅速拍板的決定，仍需與戰略夥伴協調。她說：「我不認為更名本身有什麼大問題，但這不是五分鐘就能決定的事。相關問題應與戰略夥伴協調，並進行更廣泛討論；但我們當初行事倉促，這是不爭的事實。」

她強調，設立代表處本身並非錯誤。她說：「開設代表處沒錯，因為其他歐盟國家也都這樣做；但在明知這個名稱會帶來後果的情況下仍然刻意出頭，這是個倉促決定，我認為可以修正。」

魯吉尼涅也說，立陶宛的外交政策應以國家利益為重，而非「所謂的價值」，「我們最終必須回歸根本，當權者做出的決策必須完全以這個國家及其人民的利益為導向。」

她說：「長期以來，我們空談各種所謂或想像中的價值，以及與國家人民利益毫不相關的事情，卻沒有認真思考什麼才真正有利我國及人民。」

魯吉尼涅上周接受波羅的海通訊社（ＢＮＳ）專訪時表示，立陶宛當年未與歐美協調，便允許設立台灣代表處，等同於「衝到火車前面，結果輸了」。

我外交部重申，台灣與立陶宛是共享民主價值的夥伴，駐立陶宛台灣代表處的名稱是台立雙方共識，雙方政府沒有討論更改駐處名稱。

外交部說，我國持續與立陶宛政府在雷射、半導體及金融等領域推動兩國互惠互利的共榮合作，期以深化雙方經貿連結並強化兩國民主經濟韌性。雙方將持續就深化兩國實質合作關係密切協調溝通。