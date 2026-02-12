快訊

堅持戴悼戰亡運動員頭盔參賽…烏選手遭取消資格 澤倫斯基發聲批評

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
烏克蘭空架雪車選手赫拉斯克維奇12日在米蘭－科爾蒂納冬季奧運會場拿著印有因戰爭喪生運動員圖像的頭盔。他因為堅持配戴這個頭盔而被國際奧會取消參賽資格。法新社
烏克蘭空架雪車選手赫拉斯克維奇（Vladyslav Heraskevych）堅持配戴印有因戰爭喪生運動員圖像的頭盔，遭主辦單位禁止後仍拒絕妥協，12日被取消2026米蘭－科爾蒂納冬季奧運會參賽資格。英國天空新聞報導，烏克蘭總統澤倫斯基在社群媒體X發文批評，國際奧委會（IOC）取消赫拉斯克維奇的冬奧參賽資格「極不道德」。

澤倫斯基在X分享了前英國資深報人、知名主持人摩根（Piers Morgan）的貼文，摩根說IOC的決定「令人感到噁心」。澤倫斯基的貼文中寫道：「皮爾斯，謝謝你採取堅持原則的立場。IOC的決定確實極不道德。」

不過，烏克蘭體育部長比德尼（Matvii Bidnyi）表示，烏克蘭不會因為赫拉斯克維奇被取消參賽資格，而考慮抵制奧運。他說，IOC取消赫拉斯克維奇參賽資格為IOC帶來的傷害，比對赫拉斯克維奇的傷害更大，並稱赫拉斯克維奇是「英雄」。

國際奧會發言人亞當斯日前指出，頭盔印有受害者頭像，已違反奧運憲章禁止賽場政治表態規範，但大會已「破例允許他在比賽期間佩戴黑色臂章」。

國際奧會聲明指出，因赫拉斯克維奇「拒絕遵守國際奧會『運動員言論表達準則』」，因此取消他的參賽資格，國際雪車總會評審團也認定他準備佩戴的頭盔不符規定。

