近日攻勢猛烈！俄國首長：烏克蘭無人機襲擊能源設施未釀傷亡

中央社／ 莫斯科12日綜合外電報導
俄羅斯西北部的科米共和國（Komi Republic）首長高德希提恩今天表示，烏克蘭無人機攻擊共和國當地一座路克石油公司的煉油廠並引發火勢。圖為路克石油公司（Lukoil），非當事工廠。路透
俄羅斯西北部的科米共和國（Komi Republic）首長高德希提恩今天表示，烏克蘭無人機攻擊共和國當地一座路克石油公司的煉油廠並引發火勢，已派人前往處理、現場無人傷亡。

路透社報導，路克石油公司（Lukoil）這座煉油廠位於科米共和國境內的烏克塔（Ukhta）附近。

高德希提恩（Rostislav Goldshtein）在通訊軟體Telegram發表聲明指出，煉油廠的廠區起火未造成人員傷亡，緊急應變人員正在現場設法撲滅火勢。

基輔與莫斯科1月磋商和平方案時，烏軍對俄羅斯能源設施的攻勢減緩，但近日攻勢日益猛烈。

烏克蘭總參謀部昨天表示，烏國無人機近日襲擊路克石油公司位於俄國南部伏爾加格勒州（Volgograd）一座煉油設施。

俄羅斯 烏克蘭 俄烏戰爭

