Z世代起義後首次大選！孟加拉民眾興奮「17年來終於能投票」 結果可望周五出爐

周四（2月12日），孟加拉國民眾在全國各地投票站排起長隊，參加在哈西娜（Sheikh Hasina）統治被由Z世代主導的起義推翻後的第一場大選。

分析人士指出，在這個擁有1.75億人口的國家，勝選者贏得決定性選票對於實現穩定治理至關重要。此前，反對哈西娜的大規模抗議活動引發了持續數月的動蕩，包括龐大的成衣產業在內的關鍵行業也受到影響。孟加拉國是全球第二大成衣出口國。

這是全球首場在由30歲以下年輕人即Z世代主導的起義之後舉行的選舉。下一個類似選舉將於下月在尼泊爾舉行。

此次選舉由兩個由兩個昔日盟友政黨——孟加拉國民族主義黨（BNP）與伊斯蘭主義政黨伊斯蘭大會黨（Jamaat-e-Islami）——展開對決。民調顯示，民族主義黨略佔優勢。

國民對大選寄予厚望

在首都達卡，投票站於當地時間上午7點30分開放前，民眾已在外排隊等候。其中包括39歲的穆罕默德．喬拜爾．侯賽因（Mohammed Jobair Hossain），他說自己上一次投票是在2008年。

「17年來，我們終於可以自由投票，我感到非常興奮。」侯賽因在排隊時對路透社記者說，「我們的選票將真正有意義。」

許多選民向路透社表達了類似的感受，稱此次選舉的氛圍比以往更加自由、熱烈，宛如節日。

31歲的卡邁勒．喬杜裡（Kamal Chowdhury）在達卡一家公司擔任司機，他專程回到東部婆羅門巴裡亞縣（Brahmanbaria）的家鄉投票。他說：「這裡感覺就像過節一樣。」

「人們投票的熱情高漲——幾乎就像開齋節一樣。」他指的是穆斯林宗教節日開齋節。

數位孟加拉國選民向德國之聲表示，他們對本次選舉寄予厚望。

一名自稱經商的男子表示，他期待這次選舉能夠公平、自由地進行，並說人們「希望國家沒有腐敗」。

「我們基本上是在尋找一個更好的國家，」他說，並指出「腐敗和安全」是他最關心的問題，同時還包括「人人平等的權利」。

他還贊揚了Z世代在此次選舉中的作用，稱若沒有他們發起的抗議活動，就不會有這次投票。

「否則我們還會被困在前政府之下，一切都會是老樣子——腐敗、糟糕的政治以及種種問題，」他說。

一名表示自己第二次參加投票的女性也表達了類似希望。她認為，Z世代的更多參與將讓人們「有更多發聲空間」，同時也希望減少腐敗。

「一個更少腐敗的孟加拉國，就是一個更好的孟加拉國，」她說。

另一名男子表示，他希望看到「一個更好的孟加拉國，一個更誠實、更少腐敗的國家，每個人都彼此合作。」

他還說，希望在新領導人執政的同時有一個強有力的反對派，以確保在決策前進行更多「辯論和分析」。

哈西娜所屬黨已被取締

候選人之一、民族主義黨主席塔裡克．拉赫曼（Tarique Rahman）與現任臨時政府領導人、諾貝爾和平獎得主穆罕默德．尤努斯（Muhammed Yunus）在達卡市一處投票站投票。警察騎著馬在現場維持秩序，馬鞍毯上寫著：「警察在此，無懼投票」。

被推翻的專制者哈西娜所屬的人民聯盟（Awami League）已被取締。她目前仍在長期盟友印度處於流亡狀態。達卡與新德裡的關系隨之惡化，這也為中國擴大在孟加拉國的影響力打開了窗口。

孟加拉國前總理謝赫．哈西娜的的父親是孟加拉國開國領袖謝赫．穆吉布．拉赫曼，他在1975年的一場軍事政變中遇刺。當時正在歐洲訪問的哈西娜被迫流亡印度。

1981年，哈西娜回到孟加拉國，成為了受到民眾歡迎的總理。但是，她變得越來越專制，鎮壓異議。2024年的Z世代起義將她的人生打回原點：再次流亡印度。

2025年11月，孟加拉國國際刑事法庭宣判對哈西娜判處死刑，罪名是犯有反人類罪。法庭認定哈西娜應對2024年鎮壓大規模示威活動期間的死亡事件負責。

哈西娜執政期間也曾舉行選舉，但常因反對派抵制和政府恐嚇行為而飽受爭議。

尤努斯：「這是解放的日子」

此次大選共有超過2000名候選人（包括眾多獨立候選人）角逐國民議會（Jatiya Sangsad）的300個席位。其中一個選區因候選人去世而推遲投票。共有至少50個政黨參選，創下全國紀錄。

兩位總理候選人分別是民族主義黨的塔裡克．拉赫曼和伊斯蘭大會黨主席沙菲庫爾．拉赫曼（Shafiqur Rahman）。兩人同姓但並無親屬關系。

「從今天起，我們有機會通過每一步行動建設一個新的孟加拉國。這是一個節日，是歡樂的日子，是解放的日子，是我們噩夢的終結。我向大家表示祝賀。」臨時政府領導人尤努斯投票後表示。

候選人塔裡克．拉赫曼表示：「我堅信，只要孟加拉國人民走出來投票，任何陰謀都不會得逞。祝願大家迎來新的民主。」

候選人沙菲庫爾．拉赫曼說：「這是一個轉折點。人民要求改變，渴望改變。我們也渴望改變。」

兩處投票站發生暴力事件

電視台畫面顯示，全國各地投票中心前排起長隊，但全國總體投票率尚未立即公布。

投票初期未有重大暴力事件報告。不過，在沿海城市庫爾納（Khulna）一處投票站外發生沖突，導致一名民族主義黨領導人死亡；在哈西娜的政治大本營戈帕爾甘傑（Gopalganj），一處投票站外發生自制炸彈爆炸，造成兩名准軍事人員和一名13歲女孩受傷。

選舉委員會表示，選舉當天全國共部署約95.8萬名警察、軍人和准軍事人員。多數投票站外均有警察和軍隊駐守。

「七月憲章」公投

與選舉同時舉行的還有一項關於憲法改革的公投。

公投圍繞「2025年七月憲章」展開。該憲章在2024年抗議後起草，並獲得24個政黨支持。

憲章提出廣泛的憲法、選舉和制度改革，旨在通過制度改革建立民主，防止「威權和法西斯統治重演」。

臨時政府雖已批准實施該憲章，但表示關鍵變革仍需公眾認可。

選民將對四個議題進行一次「贊成/反對」投票：

——重組看守政府及包括選舉委員會在內的憲法機構。

——在現有議會基礎上增設100人參議院（上議院），按比例代表制產生。

——要求下一屆民選政府落實30項憲章改革，包括總理任期限制、加強總統權力及提高女性代表比例。

——繼續推進其他改革。

公投只需簡單多數通過，即超過50%的有效票。若獲批准，將對2026年選舉獲勝政黨具有約束力，新議會必須在270天內落實改革。

大選結果周五可望出爐

投票於下午4點30分結束。選舉委員會官員表示，隨後將立即開始計票，午夜前後預計可見初步趨勢，周五（2月13日）上午可能知道結果。

登記選民接近1.28億人，其中49%為女性。但女性候選人僅有83人。約一半選民年齡在18至35歲之間，其中許多人是首次投票。

截至本文發稿時，德國之聲記者了解到，在孟加拉國全國大選投票進行了九小時後，各投票站已關閉。人工計票幾乎立即啟動，首批結果可能在夜間公布。

選舉委員會高級秘書阿赫塔爾．艾哈邁德（Akhtar Ahmed）向記者表示，截至下午2點，在全國42,651個投票站中的36,031個投票站，已有接近一半選民完成投票。當時距離投票結束還有兩個半小時。

這一投票率高於2024年選舉時42%的投票率。

國際危機組織（International Crisis Group）高級顧問托馬斯．基恩（Thomas Kean）表示：「對孟加拉國而言，當前關鍵考驗在於確保選舉公平、公正地進行，並在之後由各方接受結果。如果能夠做到，這將是孟加拉國開啟民主重建期的最有力證據。」

（路透社、德國之聲）

