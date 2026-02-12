快訊

威力彩頭獎13.5億開獎！一夜發財致富密碼出爐

美國傳已擱置多項對中技術限制 包含不封殺TP-Link網通廠轉單沒了？

聽新聞
0:00 / 0:00

「英國被移民殖民」一說遭英相抨擊 英超曼聯老闆認措辭不當…聲明致歉

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
英國化工大廠英力士聯合創辦人、英超曼聯共同擁有者拉特克里夫2023年3月在曼徹斯特老特拉福德球場拍照留念。路透
英國化工大廠英力士聯合創辦人、英超曼聯共同擁有者拉特克里夫2023年3月在曼徹斯特老特拉福德球場拍照留念。路透

英國化工大廠英力士（Ineos）聯合創辦人、英超曼聯共同擁有者拉特克里夫（Jim Ratcliffe）11日向天空新聞表示，英國「被移民殖民」。英國首相施凱爾說，拉特克里夫的言論「錯誤且冒犯」，呼籲他道歉。拉特克里夫隨後發布聲明，就措辭不當冒犯英國和歐洲一些人致歉。

拉特克里夫在聲明中說：「我對於自己的措辭冒犯了英國和歐洲一些人並造成疑慮，感到抱歉，但提出管控和妥善管理移民以支援經濟成長的議題很重要。」

他補充說：「我是在比利時安特衛普『歐洲產業峰會』回答關於英國政策的問題時，發表這些言論。當時我在峰會談論英國經濟成長、就業、技能和製造的重要性。我當時的意圖是強調政府必須在管理移民的同時，管理對技能、產業和就業的投資，使所有人能共享長期繁榮。我們對英國面臨的挑戰保持公開辯論，至關重要。」

施凱爾稍早呼籲拉特克里夫為自己的言論致歉。同時，天空新聞報導，英格蘭足球總會（Football Association）已知曉拉特克里夫的言論並對此進行檢視。

英國 移民 施凱爾 曼聯

延伸閱讀

工黨內部逼宮失敗 施凱爾：政府堅強團結

支持度下滑…英相施凱爾不認識艾普斯坦 卻恐因他下台

英相施凱爾訪中率60家企業投資 大家只記得泡泡瑪特…謝金河：日不落帝國玩成四不像

施凱爾籲英國與歐盟加強合作 聚焦國防與單一市場

相關新聞

後悔了？才說設台灣代表處「被火車撞」 立陶宛總理再發聲：改名台北不是大問題

立陶宛總理魯吉尼涅（Inga Ruginienė）11日表示，她看不出駐維爾紐斯的台灣代表處為何不能改以台灣首都「台北」...

「英國被移民殖民」一說遭英相抨擊 英超曼聯老闆認措辭不當…聲明致歉

英國化工大廠英力士（Ineos）聯合創辦人、英超曼聯共同擁有者拉特克里夫（Jim Ratcliffe）11日向天空新聞表...

不顧嚴冬…俄羅斯頻襲烏克蘭電力設施 聯合國要求立即停止

聯合國（UN）人權事務高級專員圖克今天呼籲俄羅斯停止攻擊烏克蘭的能源設施。烏克蘭正經歷俄烏戰爭進行4年來最寒冷冬季，上述...

慕尼黑安全會議明登場！德議員批「未邀台太荒謬」 籲團結對抗侵略國家

全球領袖齊聚的第62屆慕尼黑安全會議明天登場，台灣官方未受邀出席，對此德國國會議員徐德分批評，在國際秩序動盪之際，沒有台...

美國未直接參與如何跨歐部署部隊？北約軍演「堅定飛鏢」進入關鍵階段

今年1月中旬，代號為「堅定飛鏢26」（Steadfast Dart 26）的北約年度最大規模軍事演習拉開帷幕。來自11個國家的約1萬名士兵參加。近日…

南海言語交鋒加劇 菲律賓軍方：捍衛主權不畏犧牲

即使菲律賓外交部低調處理爭議，菲律賓官員與中國大使館因南海爭議而起的言語交鋒，仍無緩和跡象。菲律賓軍方今天重申，官兵已準...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。