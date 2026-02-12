「英國被移民殖民」一說遭英相抨擊 英超曼聯老闆認措辭不當…聲明致歉

英國化工大廠英力士（Ineos）聯合創辦人、英超曼聯共同擁有者拉特克里夫（Jim Ratcliffe）11日向天空新聞表示，英國「被移民殖民」。英國首相施凱爾說，拉特克里夫的言論「錯誤且冒犯」，呼籲他道歉。拉特克里夫隨後發布聲明，就措辭不當冒犯英國和歐洲一些人致歉。

拉特克里夫在聲明中說：「我對於自己的措辭冒犯了英國和歐洲一些人並造成疑慮，感到抱歉，但提出管控和妥善管理移民以支援經濟成長的議題很重要。」

他補充說：「我是在比利時安特衛普『歐洲產業峰會』回答關於英國政策的問題時，發表這些言論。當時我在峰會談論英國經濟成長、就業、技能和製造的重要性。我當時的意圖是強調政府必須在管理移民的同時，管理對技能、產業和就業的投資，使所有人能共享長期繁榮。我們對英國面臨的挑戰保持公開辯論，至關重要。」

施凱爾稍早呼籲拉特克里夫為自己的言論致歉。同時，天空新聞報導，英格蘭足球總會（Football Association）已知曉拉特克里夫的言論並對此進行檢視。