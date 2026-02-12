不顧嚴冬…俄羅斯頻襲烏克蘭電力設施 聯合國要求立即停止
聯合國（UN）人權事務高級專員圖克今天呼籲俄羅斯停止攻擊烏克蘭的能源設施。烏克蘭正經歷俄烏戰爭進行4年來最寒冷冬季，上述這類攻擊往往造常多座城市陷入一片漆黑。
法新社報導，俄羅斯近期加緊打擊烏克蘭的電力及供暖基礎設施，昨天深夜並再次對烏克蘭全境的能源設施發動攻擊，造成2人死亡。
圖克（Volker Turk）發布聲明表示，俄羅斯持續不斷攻擊烏克蘭各地的能源基礎設施，「在令人難以承受的嚴寒黑暗冬季裡，正造成本已長期受苦的民眾得不到適當的溫暖與水電」。
他說，烏克蘭民眾之前已為持續轟炸所苦，如今還得面對最低達到攝氏零下20度的氣溫。
圖克進一步指出，俄羅斯昨夜再次對烏克蘭各地的能源基礎設施進行大規模攻擊，造成數10萬民眾一覺醒來無電無暖氣。
他說，這類攻擊影響到民生各層面，數百萬戶家庭每天僅能獲得幾小時電力，學校沒有暖氣被迫停課，民眾就醫也受到阻礙。
圖克表示：「依照國際人道法律，攻擊民用基礎設施是被禁止的。我要求俄羅斯聯邦立即停止這類攻擊。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。