不顧嚴冬…俄羅斯頻襲烏克蘭電力設施 聯合國要求立即停止

聯合國（UN）人權事務高級專員圖克今天呼籲俄羅斯停止攻擊烏克蘭的能源設施。烏克蘭正經歷俄烏戰爭進行4年來最寒冷冬季，上述這類攻擊往往造常多座城市陷入一片漆黑。

法新社報導，俄羅斯近期加緊打擊烏克蘭的電力及供暖基礎設施，昨天深夜並再次對烏克蘭全境的能源設施發動攻擊，造成2人死亡。

圖克（Volker Turk）發布聲明表示，俄羅斯持續不斷攻擊烏克蘭各地的能源基礎設施，「在令人難以承受的嚴寒黑暗冬季裡，正造成本已長期受苦的民眾得不到適當的溫暖與水電」。

他說，烏克蘭民眾之前已為持續轟炸所苦，如今還得面對最低達到攝氏零下20度的氣溫。

圖克進一步指出，俄羅斯昨夜再次對烏克蘭各地的能源基礎設施進行大規模攻擊，造成數10萬民眾一覺醒來無電無暖氣。

他說，這類攻擊影響到民生各層面，數百萬戶家庭每天僅能獲得幾小時電力，學校沒有暖氣被迫停課，民眾就醫也受到阻礙。

圖克表示：「依照國際人道法律，攻擊民用基礎設施是被禁止的。我要求俄羅斯聯邦立即停止這類攻擊。」