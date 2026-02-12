快訊

威力彩頭獎13.5億開獎！一夜發財致富密碼出爐

美國傳已擱置多項對中技術限制 包含不封殺TP-Link網通廠轉單沒了？

不顧嚴冬…俄羅斯頻襲烏克蘭電力設施 聯合國要求立即停止

中央社／ 日內瓦12日綜合外電報導
聯合國（UN）人權事務高級專員圖克今天呼籲俄羅斯停止攻擊烏克蘭的能源設施。美聯社資料照
聯合國（UN）人權事務高級專員圖克今天呼籲俄羅斯停止攻擊烏克蘭的能源設施。美聯社資料照

聯合國（UN）人權事務高級專員圖克今天呼籲俄羅斯停止攻擊烏克蘭能源設施。烏克蘭正經歷俄烏戰爭進行4年來最寒冷冬季，上述這類攻擊往往造常多座城市陷入一片漆黑。

法新社報導，俄羅斯近期加緊打擊烏克蘭的電力及供暖基礎設施，昨天深夜並再次對烏克蘭全境的能源設施發動攻擊，造成2人死亡。

圖克（Volker Turk）發布聲明表示，俄羅斯持續不斷攻擊烏克蘭各地的能源基礎設施，「在令人難以承受的嚴寒黑暗冬季裡，正造成本已長期受苦的民眾得不到適當的溫暖與水電」。

他說，烏克蘭民眾之前已為持續轟炸所苦，如今還得面對最低達到攝氏零下20度的氣溫。

圖克進一步指出，俄羅斯昨夜再次對烏克蘭各地的能源基礎設施進行大規模攻擊，造成數10萬民眾一覺醒來無電無暖氣。

他說，這類攻擊影響到民生各層面，數百萬戶家庭每天僅能獲得幾小時電力，學校沒有暖氣被迫停課，民眾就醫也受到阻礙。

圖克表示：「依照國際人道法律，攻擊民用基礎設施是被禁止的。我要求俄羅斯聯邦立即停止這類攻擊。」

烏克蘭 俄羅斯 能源

延伸閱讀

桃機免稅店揮毫送春聯 外籍旅客盼與親友分享喜悅

傳美國施壓舉行大選 澤倫斯基：安全保障與停火是前提

美國欠債聯合國細項曝光！鉅額逾1473億台幣 聯合國催款說話了

黎智英遭重判20年 聯合國要求立即撤銷判決放人

相關新聞

後悔了？才說設台灣代表處「被火車撞」 立陶宛總理再發聲：改名台北不是大問題

立陶宛總理魯吉尼涅（Inga Ruginienė）11日表示，她看不出駐維爾紐斯的台灣代表處為何不能改以台灣首都「台北」...

「英國被移民殖民」一說遭英相抨擊 英超曼聯老闆認措辭不當…聲明致歉

英國化工大廠英力士（Ineos）聯合創辦人、英超曼聯共同擁有者拉特克里夫（Jim Ratcliffe）11日向天空新聞表...

不顧嚴冬…俄羅斯頻襲烏克蘭電力設施 聯合國要求立即停止

聯合國（UN）人權事務高級專員圖克今天呼籲俄羅斯停止攻擊烏克蘭的能源設施。烏克蘭正經歷俄烏戰爭進行4年來最寒冷冬季，上述...

慕尼黑安全會議明登場！德議員批「未邀台太荒謬」 籲團結對抗侵略國家

全球領袖齊聚的第62屆慕尼黑安全會議明天登場，台灣官方未受邀出席，對此德國國會議員徐德分批評，在國際秩序動盪之際，沒有台...

美國未直接參與如何跨歐部署部隊？北約軍演「堅定飛鏢」進入關鍵階段

今年1月中旬，代號為「堅定飛鏢26」（Steadfast Dart 26）的北約年度最大規模軍事演習拉開帷幕。來自11個國家的約1萬名士兵參加。近日…

南海言語交鋒加劇 菲律賓軍方：捍衛主權不畏犧牲

即使菲律賓外交部低調處理爭議，菲律賓官員與中國大使館因南海爭議而起的言語交鋒，仍無緩和跡象。菲律賓軍方今天重申，官兵已準...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。