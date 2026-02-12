慕尼黑安全會議明登場！德議員批「未邀台太荒謬」 籲團結對抗侵略國家

快訊

中央社／ 柏林12日專電
慕尼黑安全會議會議主席伊辛格日前宣布，今年約有70位國家元首與政府首腦出席，超過140位外交與國防等全球部會首長及40多位國際組織負責人也將參與這個全球重要安全會議。歐新社資料照
全球領袖齊聚的第62屆慕尼黑安全會議明天登場，台灣官方未受邀出席，對此德國國會議員徐德分批評，在國際秩序動盪之際，沒有台灣代表參與的慕尼黑安全會議是荒謬的，呼籲中型與小型國家團結，共抗具侵略性的帝國主義。

慕尼黑安全會議（MSC）13日至15日舉行，會議主席伊辛格（Wolfgang Ischinger）日前宣布，今年約有70位國家元首與政府首腦出席，超過140位外交與國防等全球部會首長及40多位國際組織負責人也將參與這個全球重要安全會議。

台灣部會首長不在受邀之列，對此德國國會議員徐德分（Till Steffen）11日在X帳號發文指出：「慕尼黑安全會議未邀台灣參與是荒謬的，國際秩序正值破壞之際，我們需要團結小型跟中型國家，抵抗具侵略性的帝國主義。」

徐德分的倡議呼應今年慕尼黑安全會議主題「拆除中」（Under Destruction），根據日前釋出的安全會議年度報告，二戰後由美國主導建立的國際秩序在川普時代裂解，全球秩序逐漸從「以規則為基礎」轉向更重視「權力與交易」。

報告指出，若國際秩序逐漸轉向由區域強權主導、以交易取代規則的模式，小國與弱勢國家恐淪為強權政治下的被動者。報告建議，仍致力維護「以規則為基礎」國際秩序的國家，應強化自身能力並深化合作，在動盪環境中提升戰略自主性與韌性。

身兼德國國會友台小組主席的徐德分上週自訪台行程中返國，徐德分辦公室告訴中央社，此行收穫頗豐，和台方交流了不少應對無人機攻擊等國防議題。

訪團由立陶宛國會外交委員會副主席帕維里奧尼斯（Žygimantas Pavilionis，另譯：帕季格）率領，成員除了德國，也包括愛沙尼亞、芬蘭、瑞典、波蘭等國國會議員。

去年德國極右翼躍升國會第二大黨，動搖德國民主防火牆，徐德分在台時特赴自由廣場拍攝短影片，向德國大眾介紹台灣民主進程。

徐德分在影片中表示，台灣民主並非理所當然，而是人民在關鍵時刻走上街頭守護的成果。「我們可以從那些為民主付出更艱辛努力的人身上學習，台灣就是其中之一。」

而在另一段影片中，徐德分則邀請帕維里奧尼斯入鏡，帕維里奧尼斯在影片中坦言，過去波羅的海小國類似的訪問行程，不見得會出現德國的身影，此次有德國代表，顯示德國正取代華盛頓，在歐洲安全合作中扮演更積極角色，成為歐洲安全與防衛重要「整合者」。

