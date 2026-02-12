快訊

威力彩頭獎13.5億開獎！一夜發財致富密碼出爐

美國傳已擱置多項對中技術限制 包含不封殺TP-Link網通廠轉單沒了？

美國未直接參與如何跨歐部署部隊？北約軍演「堅定飛鏢」進入關鍵階段

德國之聲／ 德國之聲
北約將軍格哈茨（Ingo Gerhartz）稱全面展開的「堅定飛鏢」軍演是「聯盟團結的強有力信號」。美聯社資料照
北約將軍格哈茨（Ingo Gerhartz）稱全面展開的「堅定飛鏢」軍演是「聯盟團結的強有力信號」。美聯社資料照

今年1月中旬，代號為「堅定飛鏢26」（Steadfast Dart 26）的北約年度最大規模軍事演習拉開帷幕。來自11個國家的約1萬名士兵參加。近日，演習已進入關鍵階段。

德國作為演習地點較為集中的北約成員國，在此次大規模聯合軍演中扮演核心角色。在北約「堅定飛鏢」演習中，該聯盟展示了在沒有美國直接參與的情況下，如何快速跨歐洲部署部隊。

北約將軍格哈茨（Ingo Gerhartz）稱全面展開的「堅定飛鏢」軍演是「聯盟團結的強有力信號」。在荷蘭布倫瑟姆（Brunssum）行動總部擔任指揮官的格哈茨告訴德新社：「這次演習強調了物流和基礎設施在快速跨歐部署兵力方面的重要性。德國作為核心物流樞紐和最重要的過境國，在其中發揮著關鍵作用。」

「北約矛頭」演練集結

這次大規模演習由北約所謂的盟軍反應部隊（ARF）執行。這是一支擁有約4萬名士兵、隨時待命的快速反應部隊，被譽為「北約的矛頭」。

美軍沒有直接參與此次演習，北約其他國家並不希望這被視為一種政治信號。然而，北約借此展示了其在沒有美國的情況下也能完成增援的能力。

加強北約的「歐洲支柱」是一個政治議題。從本周五（2月13日）開始，全球政界、學術界和軍方代表也將在慕尼黑安全會議上對此進行討論。

位於荷蘭布倫瑟姆的北約指揮部負責中歐的防御——範圍從大西洋一直到北約東部邊界。該行動總部還指揮著來自13個國家的約1萬名士兵、1500多輛車輛和17艘艦船參加演習。主要的兵力貢獻來自意大利、西班牙、希臘等南歐國家以及土耳其。周三，由五個國家艦船組成的編隊抵達了德國基爾（Kiel）海軍基地。

僅在過去幾天裡，就有2000多輛車輛和其他裝備通過德國北部埃姆登港(Emden)完成了部署。最近，來自不同國家的軍隊攜帶大量裝備陸續抵達德國，例如在漢諾威地區。

根據北約的數據，演習範圍涵蓋中歐的多個地點，包括沿海地區。其核心部分將在德國舉行。

什麼是「堅定飛鏢」

「堅定飛鏢」是北約每年舉行的演習，旨在訓練盟軍反應部隊在歐洲境內的快速部署與補給。在「堅定飛鏢」期間（1月至3月），盟軍反應部隊（ARF）的力量將在各自成員國激活，並通過海路、陸路和空路橫穿歐洲及周邊海域，向德國部署。

德國作為東道國將迎來約有7300名來自義大利、西班牙、土耳其、捷克和希臘等北約國家的陸、海、空軍及特種部隊士兵參與演習。其中包括土耳其海軍首艘具備兩棲作戰能力的軍艦「阿納多盧」號（TCG Anadolu），它將在演習期間部署至波羅的海。

還有一點特別之處：「堅定飛鏢」並非基於虛構的演習劇本。它是作為一次實戰行動來計劃和執行的——旨在提高自身的行動准備能力，作為震懾潛在侵略者的能力展示，並向北約盟友保證德國是一個可靠且具備持久行動能力的伙伴。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

北約 演習 軍演 美國 軍事

延伸閱讀

顧立雄：對美軍購享北約成員同等待遇 加速形成戰力

爭格陵蘭 民調：6成丹麥人視美為敵 僅17%認為還是盟友

川普譏北約軍在阿富汗「躲後方」 英相促道歉 哈利王子也發聲

川普嘲諷盟軍「躲後方」 兩度赴阿富汗作戰的哈利發聲了

相關新聞

後悔了？才說設台灣代表處「被火車撞」 立陶宛總理再發聲：改名台北不是大問題

立陶宛總理魯吉尼涅（Inga Ruginienė）11日表示，她看不出駐維爾紐斯的台灣代表處為何不能改以台灣首都「台北」...

「英國被移民殖民」一說遭英相抨擊 英超曼聯老闆認措辭不當…聲明致歉

英國化工大廠英力士（Ineos）聯合創辦人、英超曼聯共同擁有者拉特克里夫（Jim Ratcliffe）11日向天空新聞表...

不顧嚴冬…俄羅斯頻襲烏克蘭電力設施 聯合國要求立即停止

聯合國（UN）人權事務高級專員圖克今天呼籲俄羅斯停止攻擊烏克蘭的能源設施。烏克蘭正經歷俄烏戰爭進行4年來最寒冷冬季，上述...

慕尼黑安全會議明登場！德議員批「未邀台太荒謬」 籲團結對抗侵略國家

全球領袖齊聚的第62屆慕尼黑安全會議明天登場，台灣官方未受邀出席，對此德國國會議員徐德分批評，在國際秩序動盪之際，沒有台...

美國未直接參與如何跨歐部署部隊？北約軍演「堅定飛鏢」進入關鍵階段

今年1月中旬，代號為「堅定飛鏢26」（Steadfast Dart 26）的北約年度最大規模軍事演習拉開帷幕。來自11個國家的約1萬名士兵參加。近日…

南海言語交鋒加劇 菲律賓軍方：捍衛主權不畏犧牲

即使菲律賓外交部低調處理爭議，菲律賓官員與中國大使館因南海爭議而起的言語交鋒，仍無緩和跡象。菲律賓軍方今天重申，官兵已準...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。