高市早苗將訪韓？日韓政府內部構想…可能時間點曝光

日本時事通信社報導，日韓政府內部提出日本首相高市早苗3月訪問南韓，與南韓總統李在明會面的構想。

日本政府一名消息人士12日透露，兩國領袖互訪是「穿梭外交」的一部分，預計將確認持續改善的日韓雙邊關係穩定發展。

時事通信社指出，高市將於3月19日在美國華府和美國總統川普會面。有傳言稱高市訪韓行可能會和訪美行配合，訪問地點除了南韓首爾，也包括李在明的故鄉慶尚北道安東市。

然而，日本將於3月18日召開特別國會會議，審議2026年度預算案，預計會持續到3月底。因此，日韓兩國政府將密切關注日本國會議程安排，據此調整訪韓計畫。