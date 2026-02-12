南海言語交鋒加劇 菲律賓軍方：捍衛主權不畏犧牲

即使菲律賓外交部低調處理爭議，菲律賓官員與中國大使館因南海爭議而起的言語交鋒，仍無緩和跡象。菲律賓軍方今天重申，官兵已準備好為捍衛國家主權與領土付出生命。

菲律賓武裝部隊（AFP）今天在臉書發文說，回應近來因海事爭議而起的激辯，菲律賓武裝部隊將持續守護菲律賓200海里專屬經濟區（EEZ），以及中業島和其周邊島嶼。

貼文引述海軍南海事務發言人崔尼代（Roy Vincent Trinidad）說：「如有需要，菲律賓武裝部隊的軍官與士兵已準備付出生命，以捍衛國家領土，包括EEZ和中業島和周邊島嶼。」

崔尼代指出，在官兵們穿上軍服的一刻，已宣誓為國家抵禦來自國內或國外的任何威脅。

菲律賓與中國長期因南海主權爭議處於對抗狀態。2025年12月開始，中國駐菲律賓大使館開始與菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）、多名國會議員隔空互嗆，措詞日趨激烈。

2026年1月底，實際行政管轄範圍涵蓋中業島的自由群島（Kalayaan）地方政府，把中國駐菲大使井泉列為「不受歡迎人物」。作為反制，中國大使館於2月10日宣布禁止自由群島16名鎮議會議員入境中國。

菲律賓參議院外交委員會主席杜爾弗（Erwin Tulfo）日前表示，菲律賓外交部盼雙方停止公開互嗆，有歧見在閉門會議中溝通，以免影響「南海行為準則」（COC）協商。

然而，中國大使館與菲律賓國會議員之間的言語交鋒仍持續升溫，涉及對象包括菲律賓參議院議長索托（Vicente Sotto III）、參議員潘吉里納（Francis Pangilinan）與眾議員德利馬（Leila de Lima）等。

中國大使館今天發表聲明，形容自身既是「中菲友誼的橋樑」，也是「捍衛國家尊嚴的堡壘」，有責任向針對中國的抨擊作反擊。