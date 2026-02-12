孟加拉推翻哈希納後首場大選！前總理之子迎戰伊斯蘭黨受矚

孟加拉2024年在學生帶頭下推翻時任總理哈希納後，今天首次舉行大選，過去遭哈希納政權打壓的各政黨重返激烈選戰，已故前總理吉亞的兒子拉曼與伊斯蘭黨的競爭尤其受矚。

法新社報導，孟加拉選民將直接選出300位國會議員，另有50個女性席次是根據政黨所列名單，依照政黨得票比例分配。

孟加拉前總理吉亞（Khaleda Zia）之子、重量級政治人物拉曼（Tarique Rahman）是呼聲最高的總理人選之一，他對自己領導的「孟加拉民族主義黨」（Bangladesh Nationalist Party, BNP）重返執政頗具信心。

現年60歲的拉曼在自我流亡17年後，於去年12月返國，受到大批支持者熱烈歡迎。

不過拉曼仍面臨嚴峻挑戰，他的強勁對手是孟加拉最大的伊斯蘭主義政黨「伊斯蘭黨」（Jamaat-e-Islami）。

現年67歲的伊斯蘭黨領導人沙費克．拉曼（Shafiqur Rahman）在基層發起紀律嚴明的競選活動，如果伊斯蘭黨勝選，這位前政治犯可能在憲法保障世俗主義的孟加拉，領導該國第一個伊斯蘭主義政府。

孟加拉今天在全國各地部署30多萬軍警人員負責維安。聯合國專家在選前曾警告，孟加拉社會的「包容程度日益降低、威脅及攻擊事件增加」，且有一波尤其針對數以百萬計年輕首投族的「惡意假訊息海嘯」。

高齡85歲的孟加拉臨時政府領導人尤努斯（Muhammad Yunus）將在交棒新政府後卸任，他稱這次大選「影響深遠」。

孟加拉前總理哈希納（Sheikh Hasina）掌權15年後，於2024年8月被推翻並出逃，該國之後便一直由諾貝爾和平獎得主尤努斯領導，他的政府已禁止哈希納的人民聯盟黨（Awami League）參選。

尤努斯也提倡推動全面的民主改革憲章，徹底改變他口中「完全崩壞」的政府體制，並防止一黨專政死灰復燃。

此外，1億2700萬孟加拉選民今天也透過公投，決定是否支持限制總理任期、在國會新設上議院、強化總統職權及司法獨立性等提案。

孟加拉於當地時間下午4時30分（台灣時間下午6時30分）結束投票並展開人工計票。根據過往開票情形，選舉結果將在數小時後陸續公布。