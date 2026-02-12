快訊

2026馬年必備！「春節紅包計算機」一鍵無痛算帳 發紅包不再燒腦

幼兒園長之子毛畯珅性侵猥褻女童...1受害者父母求償 判賠60萬元

欲與台積電一較高下！Rapidus力拚2028年前 2奈米製程全面量產

英超曼聯老闆稱「英國被移民殖民」 英相施凱爾：錯誤且冒犯、應道歉

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
英國首相施凱爾10日參訪倫敦北郊韋林加登城時發表談話。這是施凱爾生活成本巡迴演說活動的一部分。路透
英國首相施凱爾10日參訪倫敦北郊韋林加登城時發表談話。這是施凱爾生活成本巡迴演說活動的一部分。路透

英國化工大廠英力士（Ineos）聯合創辦人、英超曼聯共同擁有者拉特克里夫（Jim Ratcliffe）11日向天空新聞表示，英國「被移民殖民」，並暗示英國首相施凱爾「太仁慈」，不願做「過於困難的事」穩定國家經濟。英國BBC報導，施凱爾對此表示，拉特克里夫的言論「錯誤且冒犯」，呼籲他道歉。

施凱爾說，英國是個「自豪、包容且多元的國家」。唐寧街一名發言人表示，拉特克里夫的言論「正中那些想分裂我們國家的人的下懷」。BBC已聯絡英力士和英超曼聯尋求評論。

拉特克里夫11日告訴天空新聞：「一個經濟體不可能讓900萬人領取福利的同時，又吸納大量移民。我的意思是，英國已經被殖民了。這花費太多了。英國實際上被移民殖民，不是嗎？」

BBC指出，拉特克里夫引用錯誤數據支持自己的論點。他告訴天空新聞：「我的意思是，英國2020年人口是5800萬，現在是7000萬。增加了1200萬人。」

英國國家統計局（ONS）指出，他們估計英國人口在2025年中達到6940萬，2020年中是6670萬人。

拉特克里夫的言論遭「曼聯球迷信託」（MUST）等多個球迷團體譴責。曼聯球迷信託在社群媒體X表示：「沒有粉絲該為他們的種族、宗教、國籍和背景，而被排除在追隨或支持曼聯的活動外。這和政治無關；而是要確保曼聯管理層以團結球迷的方式行事，而非邊緣化任何一部分球迷群體。」

拉特克里夫2024年收購曼聯27.7%的股份，開始重組曼聯。他裁員450人，全面改革資深管理層並解雇2名總教練。

拉特克里夫將治理國家比做他管理曼聯，稱政治人物「需要做好自己在一段時間內會不受歡迎的準備，以解決重大問題」。他說：「如果你做了一些困難的事，就像我們在曼聯時認為必須做的那樣。我們認為那些事是正確的，但你會在一段時間內非常不受歡迎。」

拉特克里夫補充：「這個國家也存在同樣問題。如果你真的想解決移民等重大問題，或者那些寧願領取福利而不工作的人的問題，如果你想處理這些事，那麼你必須做一些不受歡迎的事，展現一些勇氣。」

拉特克里夫談到施凱爾時說：「這是項艱難的工作，我認為你必須做些困難的事才能使英國重回正軌。」

英超曼聯共同擁有者拉特克里克2024年5月被拍到在倫敦溫布利球場觀賞曼城對陣曼聯球賽。路透
英超曼聯共同擁有者拉特克里克2024年5月被拍到在倫敦溫布利球場觀賞曼城對陣曼聯球賽。路透

英國 移民 施凱爾 曼聯

延伸閱讀

工黨內部逼宮失敗 施凱爾：政府堅強團結

支持度下滑…英相施凱爾不認識艾普斯坦 卻恐因他下台

黎智英之子爭取父親獲釋 籲英國政府積極作為

英相施凱爾幕僚長請辭 為曼德森－艾普斯坦醜聞負責

相關新聞

後悔了？才說設台灣代表處「被火車撞」 立陶宛總理再發聲：改名台北不是大問題

立陶宛總理魯吉尼涅（Inga Ruginienė）11日表示，她看不出駐維爾紐斯的台灣代表處為何不能改以台灣首都「台北」...

孟加拉推翻哈希納後首場大選！前總理之子迎戰伊斯蘭黨受矚

孟加拉2024年在學生帶頭下推翻時任總理哈希納後，今天首次舉行大選，過去遭哈希納政權打壓的各政黨重返激烈選戰，已故前總理...

英超曼聯老闆稱「英國被移民殖民」 英相施凱爾：錯誤且冒犯、應道歉

英國化工大廠英力士（Ineos）聯合創辦人、英超曼聯共同擁有者拉特克里夫（Jim Ratcliffe）11日向天空新聞表...

喊話和雙方溝通 立陶宛總統顧問「盼與陸關係正常化」：無意關閉台灣代表處

立陶宛總統首席顧問斯卡伊斯潔利特昨日表示，立陶宛雖有意在大使層級恢復與中國的外交關係，但目前既無意、也未準備關閉設於首都...

日本政府首度研議制定「國家情報戰略」 盼強化情報能力

日本內閣官房長官木原稔今天宣布，日本政府將研議制定「國家情報戰略」。這是日本首相高市早苗欲加強情報能力的一環，若制定專門...

曾與華府會談…土耳其外長專訪透露：美伊就核協議展現彈性

土耳其外交部長費丹接受英國「金融時報」專訪時表示，美國與伊朗在核協議議題上展現出彈性，華府似乎「願意」容忍一定程度的核濃...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。