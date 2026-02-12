英超曼聯老闆稱「英國被移民殖民」 英相施凱爾：錯誤且冒犯、應道歉

英國化工大廠英力士（Ineos）聯合創辦人、英超曼聯共同擁有者拉特克里夫（Jim Ratcliffe）11日向天空新聞表示，英國「被移民殖民」，並暗示英國首相施凱爾「太仁慈」，不願做「過於困難的事」穩定國家經濟。英國BBC報導，施凱爾對此表示，拉特克里夫的言論「錯誤且冒犯」，呼籲他道歉。

施凱爾說，英國是個「自豪、包容且多元的國家」。唐寧街一名發言人表示，拉特克里夫的言論「正中那些想分裂我們國家的人的下懷」。BBC已聯絡英力士和英超曼聯尋求評論。

拉特克里夫11日告訴天空新聞：「一個經濟體不可能讓900萬人領取福利的同時，又吸納大量移民。我的意思是，英國已經被殖民了。這花費太多了。英國實際上被移民殖民，不是嗎？」

BBC指出，拉特克里夫引用錯誤數據支持自己的論點。他告訴天空新聞：「我的意思是，英國2020年人口是5800萬，現在是7000萬。增加了1200萬人。」

英國國家統計局（ONS）指出，他們估計英國人口在2025年中達到6940萬，2020年中是6670萬人。

拉特克里夫的言論遭「曼聯球迷信託」（MUST）等多個球迷團體譴責。曼聯球迷信託在社群媒體X表示：「沒有粉絲該為他們的種族、宗教、國籍和背景，而被排除在追隨或支持曼聯的活動外。這和政治無關；而是要確保曼聯管理層以團結球迷的方式行事，而非邊緣化任何一部分球迷群體。」

拉特克里夫2024年收購曼聯27.7%的股份，開始重組曼聯。他裁員450人，全面改革資深管理層並解雇2名總教練。

拉特克里夫將治理國家比做他管理曼聯，稱政治人物「需要做好自己在一段時間內會不受歡迎的準備，以解決重大問題」。他說：「如果你做了一些困難的事，就像我們在曼聯時認為必須做的那樣。我們認為那些事是正確的，但你會在一段時間內非常不受歡迎。」

拉特克里夫補充：「這個國家也存在同樣問題。如果你真的想解決移民等重大問題，或者那些寧願領取福利而不工作的人的問題，如果你想處理這些事，那麼你必須做一些不受歡迎的事，展現一些勇氣。」

拉特克里夫談到施凱爾時說：「這是項艱難的工作，我認為你必須做些困難的事才能使英國重回正軌。」