快訊

2026馬年必備！「春節紅包計算機」一鍵無痛算帳 發紅包不再燒腦

幼兒園長之子毛畯珅性侵猥褻女童...1受害者父母求償 判賠60萬元

欲與台積電一較高下！Rapidus力拚2028年前 2奈米製程全面量產

日本政府首度研議制定「國家情報戰略」 盼強化情報能力

中央社／ 東京12日綜合外電報導
日本內閣官房長官木原稔今天宣布，日本政府將研議制定「國家情報戰略」。法新社
日本內閣官房長官木原稔今天宣布，日本政府將研議制定「國家情報戰略」。法新社

日本內閣官房長官木原稔今天宣布，日本政府將研議制定「國家情報戰略」。這是日本首相高市早苗欲加強情報能力的一環，若制定專門聚焦情報活動的國家戰略，將屬首度。

時事通信社報導，木原在記者會上說明，「為了在各方面讓我國變得更強大與富足，國家有必要充分蒐集情報、綜合分析，並做出正確判斷。」他也說，「包括制定國家情報戰略在內，我們正在評估何種對策最有效。」

日本外交與安全保障（國防）政策現行的最高準則為「國家安全保障戰略」（國家安保戰略），其中也包含蒐集情報與強化分析能力的相關內容。

消息人士透露，日本政府正在評估透過制定其他文件，以明文規定情報政策的準則與相關機構編制。

朝日電視台報導，日本政府為了強化情報相關能力，計劃向國會提出創設作為相關職能司令塔的「國家情報局」，並一併評估制定國家情報戰略。

日本 戰略 高市早苗 國家安全 木原稔

延伸閱讀

「斬首論」薛劍現身新春活動 稱中日關係嚴峻 中國政策立場不會動搖

民調：年輕人與男性最挺高市早苗 多認為在野領袖沒魅力

首次突破九成！日本眾院當選人幾乎清一色修憲派

10年前影片被挖出！高市早苗上富士電視台 熱唱X Japan名曲

相關新聞

後悔了？才說設台灣代表處「被火車撞」 立陶宛總理再發聲：改名台北不是大問題

立陶宛總理魯吉尼涅（Inga Ruginienė）11日表示，她看不出駐維爾紐斯的台灣代表處為何不能改以台灣首都「台北」...

孟加拉推翻哈希納後首場大選！前總理之子迎戰伊斯蘭黨受矚

孟加拉2024年在學生帶頭下推翻時任總理哈希納後，今天首次舉行大選，過去遭哈希納政權打壓的各政黨重返激烈選戰，已故前總理...

英超曼聯老闆稱「英國被移民殖民」 英相施凱爾：錯誤且冒犯、應道歉

英國化工大廠英力士（Ineos）聯合創辦人、英超曼聯共同擁有者拉特克里夫（Jim Ratcliffe）11日向天空新聞表...

喊話和雙方溝通 立陶宛總統顧問「盼與陸關係正常化」：無意關閉台灣代表處

立陶宛總統首席顧問斯卡伊斯潔利特昨日表示，立陶宛雖有意在大使層級恢復與中國的外交關係，但目前既無意、也未準備關閉設於首都...

日本政府首度研議制定「國家情報戰略」 盼強化情報能力

日本內閣官房長官木原稔今天宣布，日本政府將研議制定「國家情報戰略」。這是日本首相高市早苗欲加強情報能力的一環，若制定專門...

曾與華府會談…土耳其外長專訪透露：美伊就核協議展現彈性

土耳其外交部長費丹接受英國「金融時報」專訪時表示，美國與伊朗在核協議議題上展現出彈性，華府似乎「願意」容忍一定程度的核濃...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。