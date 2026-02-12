後悔了？才說設台灣代表處「被火車撞」 立陶宛總理再發聲：改名台北不是大問題

立陶宛總理魯吉尼涅（Inga Ruginienė）11日表示，她看不出駐維爾紐斯的台灣代表處為何不能改以台灣首都「台北」命名，釋出願意調整這項曾引發立陶宛與中國大陸外交裂痕的決策態度。

立陶宛國家廣播電視台（LRT）報導，魯吉尼涅在政府接受訪問時表示：「舉例來說，我看不出為什麼不能稱為『台北代表處』，這並不會否定我們對民主進程的支持。」她說：「我們支持白俄羅斯、烏克蘭及其他國家的民主與自由，同樣也支持台灣。」

魯吉尼涅指出，代表處更名不會是一項能迅速拍板的決定，仍需與戰略夥伴協調。她說：「我不認為更名本身有什麼大問題，但這不是5分鐘就能決定的事。相關問題應與戰略夥伴協調，並進行更廣泛的討論；但我們當初行事倉促，這是不爭的事實。」

她強調，設立代表處本身並非錯誤。她說：「錯不在開設代表處，因為其他歐盟國家也都有這樣做；但在明知這個名稱會帶來後果的情況下仍然刻意出頭，這是一個倉促的決定，我認為可以加以修正。」

此外，魯吉尼涅也指出，立陶宛的外交政策應以國家利益為重，而非她所稱的「所謂價值」。「我們最終必須回歸根本，當權者做出的決策必須完全以這個國家及其人民的利益為導向。」她並補充：「長期以來，我們空談各種所謂或想像中的價值，以及與國家與人民利益毫不相關的事情，卻沒有認真思考什麼才是真正有利於這個國家及其人民。」

魯吉尼涅上周接受波羅的海通訊社（BNS）專訪時表示，立陶宛當年未與歐美協調，便允許設立台灣代表處，等同於「衝到火車前面，結果輸了」。外交部發言人蕭光偉10日表示，台立雙方政府沒有討論更改駐處名稱一事。中方則喊話，儘早糾正錯誤，回到恪守一個中國原則的正確軌道，為「中立關係」的正常化積累條件。