快訊

今年首例麻疹個案！8個月大男嬰越南得麻疹 多達400人遭列管

後悔？才說設台灣代表處「被火車撞」 立陶宛總理再發聲：改名台北不是大問題

日本高枕無憂？高市政權未來還有五大關卡

聽新聞
0:00 / 0:00

後悔了？才說設台灣代表處「被火車撞」 立陶宛總理再發聲：改名台北不是大問題

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
立陶宛總理魯吉尼涅1月29日在德國柏林總理府，與德國總理梅爾茨會晤後，出席聯合記者會。美聯社
立陶宛總理魯吉尼涅1月29日在德國柏林總理府，與德國總理梅爾茨會晤後，出席聯合記者會。美聯社

立陶宛總理魯吉尼涅（Inga Ruginienė）11日表示，她看不出駐維爾紐斯的台灣代表處為何不能改以台灣首都「台北」命名，釋出願意調整這項曾引發立陶宛與中國大陸外交裂痕的決策態度。

立陶宛國家廣播電視台（LRT）報導，魯吉尼涅在政府接受訪問時表示：「舉例來說，我看不出為什麼不能稱為『台北代表處』，這並不會否定我們對民主進程的支持。」她說：「我們支持白俄羅斯、烏克蘭及其他國家的民主與自由，同樣也支持台灣。」

魯吉尼涅指出，代表處更名不會是一項能迅速拍板的決定，仍需與戰略夥伴協調。她說：「我不認為更名本身有什麼大問題，但這不是5分鐘就能決定的事。相關問題應與戰略夥伴協調，並進行更廣泛的討論；但我們當初行事倉促，這是不爭的事實。」

她強調，設立代表處本身並非錯誤。她說：「錯不在開設代表處，因為其他歐盟國家也都有這樣做；但在明知這個名稱會帶來後果的情況下仍然刻意出頭，這是一個倉促的決定，我認為可以加以修正。」

此外，魯吉尼涅也指出，立陶宛的外交政策應以國家利益為重，而非她所稱的「所謂價值」。「我們最終必須回歸根本，當權者做出的決策必須完全以這個國家及其人民的利益為導向。」她並補充：「長期以來，我們空談各種所謂或想像中的價值，以及與國家與人民利益毫不相關的事情，卻沒有認真思考什麼才是真正有利於這個國家及其人民。」

魯吉尼涅上周接受波羅的海通訊社（BNS）專訪時表示，立陶宛當年未與歐美協調，便允許設立台灣代表處，等同於「衝到火車前面，結果輸了」。外交部發言人蕭光偉10日表示，台立雙方政府沒有討論更改駐處名稱一事。中方則喊話，儘早糾正錯誤，回到恪守一個中國原則的正確軌道，為「中立關係」的正常化積累條件。

魯吉尼涅 立陶宛 外交部 台灣代表處

延伸閱讀

第7屆立陶宛台灣影展登場 新浪潮經典作品入片單

外交部：台灣與立陶宛目前沒有討論更改駐處名稱

衝火車前…搶救與中關係 立陶宛總理認設台代表處「犯大錯」

立陶宛總理表態對台立場後…環球時報：嘴上認錯還不夠

相關新聞

後悔了？才說設台灣代表處「被火車撞」 立陶宛總理再發聲：改名台北不是大問題

立陶宛總理魯吉尼涅（Inga Ruginienė）11日表示，她看不出駐維爾紐斯的台灣代表處為何不能改以台灣首都「台北」...

社群媒體誘兒童臨床成癮 IG執行長出庭否認指控

社群媒體IG執行長莫瑟里今天在加州一場訴訟作證，他駁斥用戶可能對平台臨床成癮的說法。這起深具指標意義的訴訟，核心爭議在於...

川普「和平理事會」首場峰會 印尼確認總統出席

印尼外交部發言人瓦赫德（Vahd Nabyl Achmad Mulachela）今天表示，總統普拉伯沃將出席本月19日於...

北韓女主時代將近？南韓國情院：金主愛已進入「接班內定階段」

南韓國家情報院（NIS）12日向國會議員表示，北韓似乎已進入將領導人金正恩之女金主愛定位為接班人的階段。

一家賭場就抓到800人！柬埔寨大舉掃蕩跨國詐騙 罕見開放外媒參訪

柬埔寨當局近期針對跨國詐騙展開大規模掃蕩，超過800名涉嫌從事科技詐騙的嫌犯在西哈努克省一間賭場遭到逮捕。一名資深政府官...

民調：年輕人與男性最挺高市早苗 多認為在野領袖沒魅力

根據日本讀賣新聞社於9日至10日實施的全國緊急民調，針對眾議院選舉結果，有55%的受訪者回答「覺得很好」。其中，18至3...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。