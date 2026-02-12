稱俄羅斯試圖全面封禁 WhatsApp：努力保持用戶連線

快訊

中央社／ 舊金山11日綜合外電報導

美國科技巨擘Meta旗下即時通訊軟體WhatsApp今天表示，俄羅斯「試圖在國內全面封鎖」這款應用程式，意圖推動用戶轉向一款由國家控制的競爭性服務，恐有1億人會受到影響。

法新社報導，莫斯科一直試圖引導俄羅斯民眾使用一款受到更嚴密控制的本土線上服務。

俄羅斯已經威脅多家網路平台，若不遵守包括將俄羅斯用戶資料儲存在國內等規定，將使其遭到強制降低網速，甚至全面禁用。

WhatsApp在X平台貼文指出：「今天，俄羅斯政府試圖全面封鎖WhatsApp，意圖驅使民眾轉向一款國營監控應用程式。」

WhatsApp指出，「試圖對逾1億用戶的安全私密通訊進行封鎖是一種倒退，也只會降低俄羅斯人民的安全」、「我們會繼續盡一切努力保持用戶連線」。

路透社報導，自從莫斯科於2022年2月入侵烏克蘭後，本就緊張的俄羅斯與外國科技業者間的爭議進一步加劇。俄羅斯當局正在力推一款名為MAX、國家支持的競爭性應用程式，但批評者認為該應用程式恐成為監控工具。國營媒體則駁斥相關指控不實。

當被問到WhatsApp是否有可能重返俄羅斯時，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天在國營塔斯社（TASS）發布的影片中指出：「這又是一個法律遵循上的問題。如果Meta公司遵守相關法規，與俄羅斯當局展開對話，那麼我們有達成協議的可能性。」

「若該公司堅持不妥協立場，我會說，就是沒有準備好遵守俄羅斯法律，那麼就毫無機會。」

