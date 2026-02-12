快訊

直擊！害人掉髮臭豆腐店越近味道越濃 居民：能不經過就不經過

直播／你中了嗎？500元運動幣14:00抽籤 將開出60萬幸運兒

不爽就加關稅？川普自曝當初不喜歡瑞士領導人說話 稅率直接拉到39%

南海持續緊張 日本移交沿岸雷達系統予菲律賓

中央社／ 馬尼拉12日專電

南海局勢持續緊張，日本政府移交5套沿岸雷達系統予菲律賓，強化菲律賓軍方的海域態勢感知能力。

根據菲律賓國防部發布的新聞稿，移交儀式11日在菲律賓三軍總部舉行，由菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）與日本駐菲大使遠藤和也共同主持。

這5套沿岸雷達系統是日本政府對菲律賓「政府安全保障能力強化支援」（OSA）框架下無償提供，於2023年11月在時任日本首相岸田文雄訪菲時敲定。

遠藤和也在致詞中表示，這些系統一旦正式投入運作，將顯著提升菲律賓對周邊海域活動的監測能力，對於維護海上安全、保障合法海上活動，以及有效因應潛在風險，至為關鍵。

他指出，南海對許多國家而言是重要航道，大量貿易與能源供應皆經此水域通行，強化菲律賓的海域態勢感知能力，不僅是對菲律賓國家安全的投資，也對區域及全球穩定作出具體貢獻。

鐵歐多洛則感謝日本對菲律賓政府的長期支持，強調菲日合作有助於深化雙邊與多邊安全關係。

菲律賓國防部形容，這次沿岸雷達系統移交是菲日戰略夥伴關係的「重要里程碑」，展現雙方在海上安全、區域穩定及印太地區自由開放等願景上的共同承諾。

日本OSA機制自2023年啟動以來，菲律賓已連續3年獲得援助。

菲律賓 日本 國防部

延伸閱讀

冬奧／日本平野步夢帶骨折進雪板決賽：連我都覺得是奇蹟

米倉涼子涉毒風波「不起訴」後首露面！淚灑首映會　業界分析未來演藝路

賴總統盼朝野從日本改選結果得到啟示 盡速通過總預算案

菲律賓參議院通過決議案 譴責中國大使館無禮

相關新聞

北韓女主時代將近？南韓國情院：金主愛已進入「接班內定階段」

南韓國家情報院（NIS）12日向國會議員表示，北韓似乎已進入將領導人金正恩之女金主愛定位為接班人的階段。

一家賭場就抓到800人！柬埔寨大舉掃蕩跨國詐騙 罕見開放外媒參訪

柬埔寨當局近期針對跨國詐騙展開大規模掃蕩，超過800名涉嫌從事科技詐騙的嫌犯在西哈努克省一間賭場遭到逮捕。一名資深政府官...

社群媒體誘兒童臨床成癮 IG執行長出庭否認指控

社群媒體IG執行長莫瑟里今天在加州一場訴訟作證，他駁斥用戶可能對平台臨床成癮的說法。這起深具指標意義的訴訟，核心爭議在於...

川普「和平理事會」首場峰會 印尼確認總統出席

印尼外交部發言人瓦赫德（Vahd Nabyl Achmad Mulachela）今天表示，總統普拉伯沃將出席本月19日於...

民調：年輕人與男性最挺高市早苗 多認為在野領袖沒魅力

根據日本讀賣新聞社於9日至10日實施的全國緊急民調，針對眾議院選舉結果，有55%的受訪者回答「覺得很好」。其中，18至3...

壞痞兔演唱惹怒川普 超級盃中場秀藏了哪些政治訊息？

一年前的美式足球超級盃因美國總統川普親臨現場而飄著濃濃的川普味，但在川普上任滿一年之際，超級盃氣氛丕變，波多黎各歌手壞痞兔（Bad Bunny）2月8日的中場表演全程以西班牙語演出，只說了一句英文，川普和「讓美國再次偉大」（MAGA）運動支持者大罵這場表演不能代表美國。壞痞兔的表演傳達什麼政治訊息？能帶領美國覺醒運動回歸嗎？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。