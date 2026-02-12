南海持續緊張 日本移交沿岸雷達系統予菲律賓

南海局勢持續緊張，日本政府移交5套沿岸雷達系統予菲律賓，強化菲律賓軍方的海域態勢感知能力。

根據菲律賓國防部發布的新聞稿，移交儀式11日在菲律賓三軍總部舉行，由菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）與日本駐菲大使遠藤和也共同主持。

這5套沿岸雷達系統是日本政府對菲律賓「政府安全保障能力強化支援」（OSA）框架下無償提供，於2023年11月在時任日本首相岸田文雄訪菲時敲定。

遠藤和也在致詞中表示，這些系統一旦正式投入運作，將顯著提升菲律賓對周邊海域活動的監測能力，對於維護海上安全、保障合法海上活動，以及有效因應潛在風險，至為關鍵。

他指出，南海對許多國家而言是重要航道，大量貿易與能源供應皆經此水域通行，強化菲律賓的海域態勢感知能力，不僅是對菲律賓國家安全的投資，也對區域及全球穩定作出具體貢獻。

鐵歐多洛則感謝日本對菲律賓政府的長期支持，強調菲日合作有助於深化雙邊與多邊安全關係。

菲律賓國防部形容，這次沿岸雷達系統移交是菲日戰略夥伴關係的「重要里程碑」，展現雙方在海上安全、區域穩定及印太地區自由開放等願景上的共同承諾。

日本OSA機制自2023年啟動以來，菲律賓已連續3年獲得援助。