社群媒體誘兒童臨床成癮 IG執行長出庭否認指控

社群媒體IG執行長莫瑟里今天在加州一場訴訟作證，他駁斥用戶可能對平台臨床成癮的說法。這起深具指標意義的訴訟，核心爭議在於社群媒體是否為牟利，刻意讓兒童沉迷其間。

綜合法新社與路透社報導，Instagram（IG）與臉書（FB）母公司Meta，以及Google旗下YouTube，都是這起備受矚目的訴訟被告。社群巨擘是否刻意將平台設計成讓兒童臨床成癮，此案可能為法界立下見解先例。

I莫瑟里在原告律師蘭尼爾（Mark Lanier）質問時表示：「我認為，區分臨床成癮與問題性使用非常重要。」

他補充說：「我相信我說過自己某晚沉迷於一部Netflix影集，追劇追到很晚，但我不認為這與臨床成癮是同一回事。」

蘭尼爾隨即質疑此一觀點，強調證人並無醫學或心理學學位。

成癮問題是這起民事審判的核心。案件聚焦於化名為凱莉（Kaley G.M.）的20歲女子。她宣稱在年幼時沉迷社群媒體，因而受到嚴重的心理傷害。

凱莉6歲就開始玩YouTube，11歲加入IG，2至3年後又轉向Snapchat與TikTok。

莫瑟里表示：「凱莉當初註冊的IG與現在非常不同，當時的風險要小得多。」他指出，這項服務過去是一個「規模更小、焦點更明確的應用程式」，後來才不得不隨著世界變化而調整。

莫瑟里是首名在陪審團前為自己辯護的矽谷高層。他還描述IG自2012年被臉書收購後新增的安全功能，其中部分措施對營收其實是有著「負面影響」。

Meta的律師在開庭陳述中辯稱，原告所遭受的痛苦源於其家庭生活問題，與使用IG或其他社群媒體無關。

YouTube的律師堅稱，他們的影音平台既非刻意設計要讓人成癮，也非嚴格意義上的社群媒體，反而更像是Netflix般的觀影平台。

凱莉控告Meta和谷歌旗下的YouTube，稱這兩間公司明知社群媒體可能損害兒童心理健康，卻仍試圖讓兒童沉迷其間以此牟利。她聲稱這些平台讓她的憂鬱症與身體畸形恐懼症更形惡化。

莫瑟里在6男6女組成的陪審團前，反駁Meta將獲利置於安全之上的說法。他表示：「從長遠來看，保護未成年人對企業與利潤本身也是有利的。」

Meta創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）預定18日出庭作證，YouTube執行長莫漢（Neal Mohan）將在19日登場。