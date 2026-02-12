川普「和平理事會」首場峰會 印尼確認總統出席

快訊

中央社／ 雅加達11日綜合外電報導
印尼總統普拉伯沃（左）去年出席在埃及舉行的加薩走廊問題峰會上，與美國總統川普合影。路透
印尼外交部發言人瓦赫德（Vahd Nabyl Achmad Mulachela）今天表示，總統普拉伯沃將出席本月19日於華盛頓由美國總統川普主持的「和平理事會」（Board of Peace）會議。

法新社報導，「和平理事會」由川普擔任主席，最初成立目的為監督加薩走廊（Gaza Strip）在歷經兩年戰爭後的重建工作，但章程範圍似乎延伸到這塊巴勒斯坦領土之外，涵蓋更廣泛的議題。

普拉伯沃（Prabowo Subianto）已於上個月參加「和平理事會」在瑞士達沃斯世界經濟論壇（WorldEconomic Forum）舉辦的成立儀式，當時約有19個國家加入。

「和平理事會」規定永久會員需先繳納10億美元（約新台幣315億元）費用之條件，引發眾多批評，認為該理事會可能成為聯合國安全理事會的「付費參與」版本。

印尼尚未確認是否將支付此費用以取得永久會員。內閣秘書上週表示，印尼會員資格為非永久性，並可隨時退出。

印尼長期以來堅定支持巴勒斯坦獨立。

瓦赫德表示，印尼將透過「和平理事會」，在解決以色列與巴勒斯坦衝突的兩國方案基礎上，「致力實現公正且可持續的和平」。他補充，印尼同時倡議保護平民，並支持加薩復原與重建工作。

印尼目前正與美國談判貿易協議，本週表示如果提議中的國際穩定部隊（International Stabilization Force）部署獲得確認，準備好向加薩派遣最多8000名官兵。

國防部發言人利柯（Rico Ricardo Sirait）昨天表示，確切派兵人數與部署時間尚未「定案」，但印尼官兵將專注於加薩的重建支援與醫療衛生服務。他說：「原則上，印尼願意為和平與人道努力做出貢獻。」

印尼 加薩走廊 巴勒斯坦

