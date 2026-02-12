快訊

直擊！害人掉髮臭豆腐店越近味道越濃 居民：能不經過就不經過

直播／你中了嗎？500元運動幣14:00抽籤 將開出60萬幸運兒

不爽就加關稅？川普自曝當初不喜歡瑞士領導人說話 稅率直接拉到39%

北韓女主時代將近？南韓國情院：金主愛已進入「接班內定階段」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
北韓官媒朝中社發布的照片顯示，北韓領導人金正恩（前排右）、其女兒金主愛（前排中）與妻子李雪主（前排左）1月1日在平壤參訪錦繡山太陽宮。歐新社
北韓官媒朝中社發布的照片顯示，北韓領導人金正恩（前排右）、其女兒金主愛（前排中）與妻子李雪主（前排左）1月1日在平壤參訪錦繡山太陽宮。歐新社

南韓國家情報院（NIS）12日向國會議員表示，北韓似乎已進入將領導人金正恩之女金主愛定位為接班人的階段。

韓聯社報導，南韓國會情報委員會成員朴善源與李成權受訪時指出，國情院是在閉門簡報中提出上述評估。李成權轉述說：「隨著金主愛出席北韓人民軍建軍紀念日等多項重要活動，並前往錦繡山太陽宮參拜，且已捕捉到她就部分國家政策表達意見的跡象，國情院認為她目前已進入被指定為接班人的階段。」

朝中社8日報導，北韓勞動黨第九次代表大會將於2月下旬在平壤舉行。根據南韓中央日報報導，國情院指出，將在黨代表大會相關活動期間，重點觀察金主愛是否出席、現場禮賓規格如何、是否使用象徵性稱謂或直接使用本名，以及黨章是否出現暗示接班安排的相關訊號。

李成權同時透露，國情院此次簡報中，對金主愛地位的說法出現調整。他轉述說：「過去對金主愛使用的是『接班人培訓』的表述，而今天則罕見地改稱為『接班內定階段』。」

朴善源也表示，金正恩一直逐步對外鋪陳接班布局，並補充指出，自去年年底起，開始凸顯金主愛在禮賓序列中位居第二的地位；她親赴現場傾聽並化解困難，對政策措施的執行提出意見，角色明顯被積極強化。國情院據此判斷，她目前已進入內定階段；朴善源並強調，這是國家情報院所作出的分析與判斷。

金主愛 北韓 南韓

延伸閱讀

北韓金氏王朝接班劇本曝！金與正上台恐秒下狠手「幾小時內處決政敵」

金正恩女兒豈是凡人能碰？北韓國防相碰觸金珠愛 一度傳遭肅清

美襲委國擒馬杜洛 反成金正恩夢魘？前北韓外交官：是最糟糕的情境

金正恩：北韓將公布下一階段核威懾計畫

相關新聞

北韓女主時代將近？南韓國情院：金主愛已進入「接班內定階段」

南韓國家情報院（NIS）12日向國會議員表示，北韓似乎已進入將領導人金正恩之女金主愛定位為接班人的階段。

一家賭場就抓到800人！柬埔寨大舉掃蕩跨國詐騙 罕見開放外媒參訪

柬埔寨當局近期針對跨國詐騙展開大規模掃蕩，超過800名涉嫌從事科技詐騙的嫌犯在西哈努克省一間賭場遭到逮捕。一名資深政府官...

社群媒體誘兒童臨床成癮 IG執行長出庭否認指控

社群媒體IG執行長莫瑟里今天在加州一場訴訟作證，他駁斥用戶可能對平台臨床成癮的說法。這起深具指標意義的訴訟，核心爭議在於...

川普「和平理事會」首場峰會 印尼確認總統出席

印尼外交部發言人瓦赫德（Vahd Nabyl Achmad Mulachela）今天表示，總統普拉伯沃將出席本月19日於...

民調：年輕人與男性最挺高市早苗 多認為在野領袖沒魅力

根據日本讀賣新聞社於9日至10日實施的全國緊急民調，針對眾議院選舉結果，有55%的受訪者回答「覺得很好」。其中，18至3...

壞痞兔演唱惹怒川普 超級盃中場秀藏了哪些政治訊息？

一年前的美式足球超級盃因美國總統川普親臨現場而飄著濃濃的川普味，但在川普上任滿一年之際，超級盃氣氛丕變，波多黎各歌手壞痞兔（Bad Bunny）2月8日的中場表演全程以西班牙語演出，只說了一句英文，川普和「讓美國再次偉大」（MAGA）運動支持者大罵這場表演不能代表美國。壞痞兔的表演傳達什麼政治訊息？能帶領美國覺醒運動回歸嗎？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。