快訊

直擊！害人掉髮臭豆腐店越近味道越濃 居民：能不經過就不經過

直播／你中了嗎？500元運動幣14:00抽籤 將開出60萬幸運兒

不爽就加關稅？川普自曝當初不喜歡瑞士領導人說話 稅率直接拉到39%

日本詐騙受害額創新高 2025年突破約677億元

中央社／ 東京12日綜合外電報導

日本警方初估2025年社群媒體型投資與戀愛詐欺，加上特殊詐欺案的受害金額共3241億1000萬日圓（約新台幣677.7億元），較2024年增加1250億4000萬日圓（約新台幣261億元）。

「每日新聞」報導，日本警視廳（相當於警政署）今天公布的犯罪情勢統計指出，去年上述案例的受騙金額大幅超越過去最嚴重的2024年。

主要原因是「假冒警察詐欺」的案例增加，而且受害族群擴大到年輕世代。此外，以海外為據點的匿名與流動型犯罪集團所造成的被害也接連發生。警察廳對此抱持的危機感增加，表示「受害擴大的情況尚未受遏止」。

據日本警方掌握的案件數量，2025年特殊詐欺案較2024年增加31.9%，達2萬7758件；社群媒體型的詐騙增加47.9%，達1萬5142件；受害金額方面，特殊詐欺為1414億2000萬日圓，幾乎成長近2倍。

據警視廳網頁說明，特殊詐欺是以電話等方式，在不與被害人面對面接觸的情況下行騙，並以匯款到指定銀行帳戶或其他方式，向不特定多數人騙取現金等財物，其中也含以威脅手段奪取現金等恐嚇取財。

另外，社群媒體型詐欺受害金額增加43.6%，達1827億日圓，其中包含透過以名人代言勸誘投資，以及藉由戀愛關係的網愛詐欺。包含特殊詐欺在內，不論是掌握的案件數或受害金額，皆創下歷史新高。

關於特殊詐欺的受害金額，「假冒身分行騙」的手法是2024年的2.4倍。其中，冒充警察來電稱「你的帳戶被用於犯罪」的案例詐欺金額達985億4000萬日圓，占特殊詐欺整體近7成。

若依被害人年齡層來看「假冒警察」案，30多歲最多，40歲以下占了一半，這也顯示以往特殊詐欺多集中於長者的趨勢正在改變。

在特殊詐欺中，犯嫌最初接觸被害人的方式以手機為主，較2024年增加至2.2倍；40歲以下族群超過9成透過手機接觸，被認為與年輕族群受害擴大有關。

2025年因特殊詐欺而被捕或被函送者增加33人，達2307人，其中為集團首腦或主謀增加16人至66人；因社群媒體型詐欺被捕或函送者則大幅從258人增加到387人。

詐欺 社群媒體 警察

延伸閱讀

法新專訪／賴總統：晶片最先進製程在台灣 台灣就有不可或缺地位

《崩壞：星穹鐵道》日本二創繪師談被官方抄襲：與米哈遊交涉中

冬奧／日本平野步夢帶骨折進雪板決賽：連我都覺得是奇蹟

中華資安2025年賺一股本

相關新聞

北韓女主時代將近？南韓國情院：金主愛已進入「接班內定階段」

南韓國家情報院（NIS）12日向國會議員表示，北韓似乎已進入將領導人金正恩之女金主愛定位為接班人的階段。

一家賭場就抓到800人！柬埔寨大舉掃蕩跨國詐騙 罕見開放外媒參訪

柬埔寨當局近期針對跨國詐騙展開大規模掃蕩，超過800名涉嫌從事科技詐騙的嫌犯在西哈努克省一間賭場遭到逮捕。一名資深政府官...

社群媒體誘兒童臨床成癮 IG執行長出庭否認指控

社群媒體IG執行長莫瑟里今天在加州一場訴訟作證，他駁斥用戶可能對平台臨床成癮的說法。這起深具指標意義的訴訟，核心爭議在於...

川普「和平理事會」首場峰會 印尼確認總統出席

印尼外交部發言人瓦赫德（Vahd Nabyl Achmad Mulachela）今天表示，總統普拉伯沃將出席本月19日於...

民調：年輕人與男性最挺高市早苗 多認為在野領袖沒魅力

根據日本讀賣新聞社於9日至10日實施的全國緊急民調，針對眾議院選舉結果，有55%的受訪者回答「覺得很好」。其中，18至3...

壞痞兔演唱惹怒川普 超級盃中場秀藏了哪些政治訊息？

一年前的美式足球超級盃因美國總統川普親臨現場而飄著濃濃的川普味，但在川普上任滿一年之際，超級盃氣氛丕變，波多黎各歌手壞痞兔（Bad Bunny）2月8日的中場表演全程以西班牙語演出，只說了一句英文，川普和「讓美國再次偉大」（MAGA）運動支持者大罵這場表演不能代表美國。壞痞兔的表演傳達什麼政治訊息？能帶領美國覺醒運動回歸嗎？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。