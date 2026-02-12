快訊

民眾黨前立委林國成反罷免活動辱罵賴總統三字經 北檢起訴從重量刑

刮刮樂哪個縣市刮中百萬元機率最高？第一名是它 房價3字頭

遊日本東京注意！台人最愛「東京地鐵通票」3月漲價 交通套票新價格一次看

一家賭場就抓到800人！柬埔寨大舉掃蕩跨國詐騙 罕見開放外媒參訪

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
柬埔寨貢布省一處名為「My Casino」的詐騙據點內，10日可見成排的電腦設備。路透
柬埔寨貢布省一處名為「My Casino」的詐騙據點內，10日可見成排的電腦設備。路透

柬埔寨當局近期針對跨國詐騙展開大規模掃蕩，超過800名涉嫌從事科技詐騙的嫌犯在西哈努克省一間賭場遭到逮捕。一名資深政府官員表示，近幾周已關閉近200處詐騙中心，並罕見對外開放其中一處供媒體參訪，藉此展現政府正打擊運作高度精密且鎖定全球民眾的犯罪行動。

高棉時報與路透報導，西哈努克省檢警會同憲兵部隊，對西哈努克市第4分區第4村的「新利賭場」（Sinli Casino）大樓第18層與第19層進行稽查與搜索，共查獲來自7國約805人，包括中國、南韓、日本、美國、菲律賓、巴基斯坦、印度與柬埔寨，並查扣約650台電腦及約1000支手機；全案目前仍由相關單位持續依法辦理中。

柬埔寨打擊線上詐騙委員會主席、資深部長柴西納里特（Chhay Sinarith）近日在金邊接受路透訪問時表示，當局目前已查封約190處據點，逮捕173名與詐騙中心有關的高階犯罪人物，並將約1.1萬名工作人員遣返回國。

這波掃蕩行動始於去年底，起因於一起被視為迄今針對跨國詐騙網絡最具力道的國際取締行動，即太子集團董事長陳志遭美國起訴，隨後被引渡至中國。其後，數以千計的詐騙園區工作人員陸續逃離據點，其中部分人為被販運的受害者，長期遭拘禁於殘酷環境中，試圖返國；國際特赦組織形容此情況為一場「人道危機」。

路透隨後前往鄰近越南邊境的貢布省一處大型園區參訪，看到寬敞的工作室內擺滿一排排電腦座位，桌上散落著指示如何詐騙泰國受害者的文件，另設有電話通話用的隔間，以及一處仿造的印度警察局場景；印度駐金邊大使館尚未立即回應詢問。

當局表示，在名為「My Casino」的貢布賭場園區內並未逮捕任何人；被指控為主事者的企業家李光（Ly Kuong）遭到拘留後，園區內工作人員陸續逃離，警方坦言因人力不足，無法攔阻離開的人群。貢布省警察局長毛占莫圖里（Mao Chanmothurith）也在官方安排的參訪行程中指出，全省僅約1000名警察，另有約300名憲兵，即便警憲聯合出動，仍無法攔阻約6000至7000人離開園區。

詐騙 警察

延伸閱讀

大馬路旁檳榔攤興起「目賊仔」快閃賭場 警方抓14賭客送辦

「拚過年紅包」把公園當賭場 警喬裝潛入抓人20賭客驚慌亂竄

北市中山警一周連破3間賭場逮52名賭客 73阿歲嬤被送辦

桃園客家文化館舍園區 春節熱鬧走春、集福、學客語

相關新聞

一家賭場就抓到800人！柬埔寨大舉掃蕩跨國詐騙 罕見開放外媒參訪

柬埔寨當局近期針對跨國詐騙展開大規模掃蕩，超過800名涉嫌從事科技詐騙的嫌犯在西哈努克省一間賭場遭到逮捕。一名資深政府官...

民調：年輕人與男性最挺高市早苗 多認為在野領袖沒魅力

根據日本讀賣新聞社於9日至10日實施的全國緊急民調，針對眾議院選舉結果，有55%的受訪者回答「覺得很好」。其中，18至3...

首次突破九成！日本眾院當選人幾乎清一色修憲派

日本朝日新聞與東京大學谷口將紀研究室共同調查，本屆眾院議員當選人中，93%贊成修憲，是2003年有調查以來，國會選舉修憲...

壞痞兔演唱惹怒川普 超級盃中場秀藏了哪些政治訊息？

一年前的美式足球超級盃因美國總統川普親臨現場而飄著濃濃的川普味，但在川普上任滿一年之際，超級盃氣氛丕變，波多黎各歌手壞痞兔（Bad Bunny）2月8日的中場表演全程以西班牙語演出，只說了一句英文，川普和「讓美國再次偉大」（MAGA）運動支持者大罵這場表演不能代表美國。壞痞兔的表演傳達什麼政治訊息？能帶領美國覺醒運動回歸嗎？

專訪皮塔《未竟之路》：政治是一場長跑，可以失望但不絕望

現年45歲的皮塔．林家倫拉（Pita Limjaroenrat／พิธา ลิ้มเจริญรัตน์）是泰國知名的政治領袖，曾是泰國前進黨的首任黨魁，於2023年的大選中掀起皮塔旋風、帶領前進黨拿下眾議院151席成為多數黨，距離成為泰國總理只有一步之遙。然而後續的政局變化，皮塔仍不敵泰國保守派的角力、甚至遭到政治追殺而褫奪公權。前進黨被迫解散、重組為人民黨後又捲土重來，由納塔蓬擔任黨魁繼續奮戰。

東大教授涉收賄被捕 日高教產學合作失守的代價與警訊

為提升日本高等教育在全球研究體系中的競爭力，日本政府設立規模達10兆日圓的基金，對獲選的大學提供最長25年的資助。首輪審查由東北大學率先獲得補助；2025年進行的第二輪評選中，東京科學大學成功入選，京都大學列為候補，學術聲望長期居於日本頂尖的東京大學，得到「留校查看」的評價。東大落馬並非單純學術評比，背後似乎隱含更複雜的校內治理與產學合作黑幕。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。