日本中道黨魁選舉公告 2名候選人均出身立民黨

中央社／ 東京12日綜合外電報導

日本在野陣營「中道改革聯合」共同代表（黨主席）野田佳彥與齊藤鐵夫因眾議院選舉慘敗而決定引咎辭職。中道今天公告黨魁選舉，立憲民主黨出身的階猛與小川淳也登記參選。

「讀賣新聞」報導，59歲的前總務政務官階猛，以及54歲的立憲民主黨前幹事長小川，上午在中道的黨中央登記參選。兩人隨後在黨中央召開聯合記者會。

階猛強調，「雖然黨面臨的逆境更加嚴峻，但是為了下一個世代，必須高舉中道的旗幟，向前邁進」。他也說，「將堅持不懈，站在最前線面對任何風雪，向前邁進」。

小川則主張，「在重建政黨的同時，也要把重建國民生活擺在首位。」他也表示，「作為最大在野黨，也肩負監督當今政府權力的重要職責，同樣不會忽視這一點。」

中道由在野黨立憲民主黨與公明黨出身為主的眾議員組成，希望集結中道力量對抗保守色彩強烈的日本首相高市早苗政府。不過中道在8日投開票的眾議院選舉，遭遇慘敗，從選前的172席縮水到49席。野田與齊藤本週已決定引咎辭職。

中道新黨魁選舉將在明天投開票，這次的代表選舉將由當選的49名眾議員投票，不設決選投票。

新代表任期至2027年3月。由於特別國會將於本月18日召集，時間緊迫的關係，僅限這次新黨魁選舉不需推薦人。

在眾院選舉中，公明黨出身的候選人在比例代表名單的排序獲得優待，排在較前面的順位，引發立憲民主黨出身者的不滿。因此，如何促進黨內團結，也可能成為代表選舉的另一項議題。

民主黨 眾議員

