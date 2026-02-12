川普堅持與伊朗談判 回絕尼坦雅胡強硬主張
美國總統川普今天在白宮告訴以色列總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu），與伊朗的談判必須持續，此舉等同回絕尼坦雅胡要求對德黑蘭採取更強硬立場的施壓。
法新社報導，川普在與尼坦雅胡會晤3小時後於社群媒體表示：「除了我堅持必須繼續與伊朗談判，以觀察是否能達成協議之外，並未達成任何定論。」
川普表示：「如果能談成，我也讓總理知道那會是首選；如果談不成，我們就只能靜觀其變。」他並提醒大家去年美國對伊朗核計畫所進行的空襲行動。
為了爭取將伊朗的彈道飛彈計畫納入任何協議中，尼坦雅胡匆促趕往華盛頓，與重掌政權後的川普進行第7次會晤。
以色列總理辦公室表示，在與川普的會談中，尼坦雅胡針對伊朗談判問題，「堅持以色列在安全需求上的立場」。
川普曾暗示，在伊朗血腥鎮壓抗議者後美國可能採取軍事行動，然而同時華府與德黑蘭上週在阿曼重啟談判。
自去年7月以色列與伊朗爆發為期12天的戰爭，且美軍在此期間空襲伊朗核設施後，雙方談判便陷入中斷。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。