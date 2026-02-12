快訊

天然無添加的牙膏其實母湯！牙醫師絕不買的3樣牙齒護理產品

與李四川展開「君子之爭」 黃國昌：若李出線他不會當副手

立院大亂鬥！柯建銘「拐杖彈飛」擊中徐巧芯 藍綠10立委傷害罪起訴

川普堅持與伊朗談判 回絕尼坦雅胡強硬主張

中央社／ 華盛頓11日綜合外電報導

美國總統川普今天在白宮告訴以色列總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu），與伊朗的談判必須持續，此舉等同回絕尼坦雅胡要求對德黑蘭採取更強硬立場的施壓。

法新社報導，川普在與尼坦雅胡會晤3小時後於社群媒體表示：「除了我堅持必須繼續與伊朗談判，以觀察是否能達成協議之外，並未達成任何定論。」

川普表示：「如果能談成，我也讓總理知道那會是首選；如果談不成，我們就只能靜觀其變。」他並提醒大家去年美國對伊朗核計畫所進行的空襲行動。

為了爭取將伊朗的彈道飛彈計畫納入任何協議中，尼坦雅胡匆促趕往華盛頓，與重掌政權後的川普進行第7次會晤。

以色列總理辦公室表示，在與川普的會談中，尼坦雅胡針對伊朗談判問題，「堅持以色列在安全需求上的立場」。

川普曾暗示，在伊朗血腥鎮壓抗議者後美國可能採取軍事行動，然而同時華府與德黑蘭上週在阿曼重啟談判。

自去年7月以色列與伊朗爆發為期12天的戰爭，且美軍在此期間空襲伊朗核設施後，雙方談判便陷入中斷。

伊朗 川普 以色列

延伸閱讀

拚期中選前交成果？南華早報：川普可能3月31日訪中 擬再延貿易休戰一年

川普關稅判決最快20日掀牌 大法官傑克森：牽涉許多細膩的法律爭點

彭博：川普私下評估退出美墨加貿易協定

又反悔了？川普考慮退出美加墨貿易協定 傳對幕僚問了這句話

相關新聞

首次突破九成！日本眾院當選人幾乎清一色修憲派

日本朝日新聞與東京大學谷口將紀研究室共同調查，本屆眾院議員當選人中，93%贊成修憲，是2003年有調查以來，國會選舉修憲...

民調：年輕人與男性最挺高市早苗 多認為在野領袖沒魅力

根據日本讀賣新聞社於9日至10日實施的全國緊急民調，針對眾議院選舉結果，有55%的受訪者回答「覺得很好」。其中，18至3...

壞痞兔演唱惹怒川普 超級盃中場秀藏了哪些政治訊息？

一年前的美式足球超級盃因美國總統川普親臨現場而飄著濃濃的川普味，但在川普上任滿一年之際，超級盃氣氛丕變，波多黎各歌手壞痞兔（Bad Bunny）2月8日的中場表演全程以西班牙語演出，只說了一句英文，川普和「讓美國再次偉大」（MAGA）運動支持者大罵這場表演不能代表美國。壞痞兔的表演傳達什麼政治訊息？能帶領美國覺醒運動回歸嗎？

專訪皮塔《未竟之路》：政治是一場長跑，可以失望但不絕望

現年45歲的皮塔．林家倫拉（Pita Limjaroenrat／พิธา ลิ้มเจริญรัตน์）是泰國知名的政治領袖，曾是泰國前進黨的首任黨魁，於2023年的大選中掀起皮塔旋風、帶領前進黨拿下眾議院151席成為多數黨，距離成為泰國總理只有一步之遙。然而後續的政局變化，皮塔仍不敵泰國保守派的角力、甚至遭到政治追殺而褫奪公權。前進黨被迫解散、重組為人民黨後又捲土重來，由納塔蓬擔任黨魁繼續奮戰。

東大教授涉收賄被捕 日高教產學合作失守的代價與警訊

為提升日本高等教育在全球研究體系中的競爭力，日本政府設立規模達10兆日圓的基金，對獲選的大學提供最長25年的資助。首輪審查由東北大學率先獲得補助；2025年進行的第二輪評選中，東京科學大學成功入選，京都大學列為候補，學術聲望長期居於日本頂尖的東京大學，得到「留校查看」的評價。東大落馬並非單純學術評比，背後似乎隱含更複雜的校內治理與產學合作黑幕。

今年的慕尼黑安全會議會有什麼「好戲」？

據慕尼黑安全會議主席沃爾夫岡·伊辛格（Wolfgang Ischinger）介紹，此次與會的政府代表來自120個國家。60多位國家元首和政府首腦將參加會議，其中包括15位歐盟成員國領導人。此外，超過65位外交部長、30多位國防部長以及來自40多個國際組織的高級代表也將出席在巴伐利亞宮廷酒店舉行的這次高規格會議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。