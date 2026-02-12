川普堅持與伊朗談判 回絕尼坦雅胡強硬主張

美國總統川普今天在白宮告訴以色列總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu），與伊朗的談判必須持續，此舉等同回絕尼坦雅胡要求對德黑蘭採取更強硬立場的施壓。

法新社報導，川普在與尼坦雅胡會晤3小時後於社群媒體表示：「除了我堅持必須繼續與伊朗談判，以觀察是否能達成協議之外，並未達成任何定論。」

川普表示：「如果能談成，我也讓總理知道那會是首選；如果談不成，我們就只能靜觀其變。」他並提醒大家去年美國對伊朗核計畫所進行的空襲行動。

為了爭取將伊朗的彈道飛彈計畫納入任何協議中，尼坦雅胡匆促趕往華盛頓，與重掌政權後的川普進行第7次會晤。

以色列總理辦公室表示，在與川普的會談中，尼坦雅胡針對伊朗談判問題，「堅持以色列在安全需求上的立場」。

川普曾暗示，在伊朗血腥鎮壓抗議者後美國可能採取軍事行動，然而同時華府與德黑蘭上週在阿曼重啟談判。

自去年7月以色列與伊朗爆發為期12天的戰爭，且美軍在此期間空襲伊朗核設施後，雙方談判便陷入中斷。