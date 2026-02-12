首次突破九成！日本眾院當選人幾乎清一色修憲派

快訊

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
日本朝日新聞與東京大學谷口將紀研究室共同調查，本屆眾院議員當選人中，93%贊成修憲，是2003年有調查以來，國會選舉修憲派比例首度突破九成。圖為日本首相高市早苗（中）1月解散眾議院解散後，與黨內成員一同高喊加油。路透
日本朝日新聞與東京大學谷口將紀研究室共同調查，本屆眾院議員當選人中，93%贊成修憲，是2003年有調查以來，國會選舉修憲派比例首度突破九成，2024年上次眾院選為67%。最多人支持的是「明確記載自衛隊的存在」。

對於是否有必要修改現行憲法的五選項提問中，贊成、傾向贊成的修憲派占93%，反對僅3%，比上次的23%大幅下滑；中立立場者4%。各黨贊成比例分別為：自民黨99%、日本維新會100%、國民民主黨96%、參政黨93%、未來團隊73%，中道改革聯合為58%；共產黨與令和新選組則100%反對。

由於自民黨單獨取得三分之二席次，加上日本維新會及多個在野黨態度積極，眾院幾乎清一色為修憲派。不過去年參院選舉時，贊成修憲的當選人僅占63%。憲法修正案須經眾參兩院各三分之二以上議員同意方可提出。有日本政府內部人士認為，至少要等到2028年下次參院選舉時，才能提案。

首相高市早苗在選戰中多次強調應將自衛隊定位為憲法上的實力組織，選後記者會上也表達要推動修憲。有80%的眾議員當選人支持在憲法明確記載自衛隊的存在，較上次的51%明顯增加。自民黨94%、維新92%、國民64%、參政86%、未來團隊55%。

