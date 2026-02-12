美戰爭部次長柯伯吉訪歐　將出席慕尼黑安全會議

快訊

中央社／ 華盛頓11日專電

美國戰爭部負責政策事務的次長柯伯吉今天抵達歐洲訪問，將出席北約國防部長會議及慕尼黑安全會議。慕尼黑安全會議日前發布報告示警，全球已進入「破壞式政治」時代，而美國總統川普是揮斧砍向既有規則者中最具權勢的一人。

柯伯吉（Elbridge Colby）是川普2.0主導推動盟邦提高軍費的核心人物。繼1月底前往韓國、日本訪問後，他目前人在歐洲訪問。

戰爭部今天下午發布新聞稿表示，柯伯吉已抵達歐洲訪問，他將於訪問首站比利時布魯塞爾參加北大西洋公約組織（NATO）國防部長會議及烏克蘭防務國際聯絡小組（UDCG）會議，之後轉往德國，出席慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）。

戰爭部指出，柯伯吉將在慕尼黑安全會議期間發表談話，並與其他國防、政府高層官員進行一系列會晤，以推進美國總統川普（Donald Trump）和戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）的優先政策目標：打造一個強大、且能為其常規防禦承擔主要責任的歐洲。

在此之前，戰爭部於1月底公布「2026國防戰略」（2026 National Defense Strategy）報告，列舉戰爭部4大重點工作，其中之一就是提高美國盟友與夥伴的防務分擔。

慕尼黑安全會議預計13日至15日在慕尼黑舉行，外電報導，估計將有超過60位國家元首及政府領袖，以及約100位外交與國防部長與會。

慕尼黑安全會議9日發布報告示警，全球已進入「破壞式政治」（wrecking-ball politics）時代，「大規模的破壞已成常態，而非審慎的改革與政策調整」。

「2026年慕尼黑安全報告書」形容，川普是「揮斧砍向既有規則與制度者中最具權勢的一人」，這對全球其他地區的貿易、安全與發展帶來深遠影響。報告書指出，川普試圖拆解二戰後由美國主導建立的部分全球秩序，這一傾向也在世界其他地區的政治運動中得到迴響。

這對長期受益於美國主導國際秩序的國家，例如華府在歐洲和亞洲的友邦，構成重大挑戰。

對此，美國駐北約大使惠塔克（Matthew Whitaker）回應表示，川普並非試圖瓦解北約，而是「希望藉由督促盟國多付出，使北約變得更強大」。

