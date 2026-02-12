傳美國施壓舉行大選 澤倫斯基：安全保障與停火是前提
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，烏克蘭只有在獲得安全保障，以及與俄羅斯達成停火後，才會舉行選舉。
法新社報導，在俄羅斯2022年發動入侵後，烏克蘭實施戒嚴，實質上已停止舉行選舉。由於澤倫斯基的總統任期在2024年屆滿，俄羅斯一再質疑澤倫斯基執政的合法性。
根據英國「金融時報」（Financial Times），美國施壓烏克蘭當局須在5月15日前舉行總統大選，並就與俄羅斯達成任何和平協議進行公投，否則可能失去美方擬提供的安全保障，烏克蘭已著手規劃相關投票。
但澤倫斯基今天透過語音訊息告訴記者：「當所有必要的安全保障到位，我們就會舉行選舉。我說過事情很簡單：達成停火就會舉行選舉。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。