傳美國施壓舉行大選 澤倫斯基：安全保障與停火是前提

中央社／ 基輔11日綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，烏克蘭只有在獲得安全保障，以及與俄羅斯達成停火後，才會舉行選舉。

法新社報導，在俄羅斯2022年發動入侵後，烏克蘭實施戒嚴，實質上已停止舉行選舉。由於澤倫斯基的總統任期在2024年屆滿，俄羅斯一再質疑澤倫斯基執政的合法性。

根據英國「金融時報」（Financial Times），美國施壓烏克蘭當局須在5月15日前舉行總統大選，並就與俄羅斯達成任何和平協議進行公投，否則可能失去美方擬提供的安全保障，烏克蘭已著手規劃相關投票。

但澤倫斯基今天透過語音訊息告訴記者：「當所有必要的安全保障到位，我們就會舉行選舉。我說過事情很簡單：達成停火就會舉行選舉。」

