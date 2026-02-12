今年的慕尼黑安全會議會有什麼「好戲」？

據慕尼黑安全會議主席沃爾夫岡·伊辛格（Wolfgang Ischinger）介紹，此次與會的政府代表來自120個國家。60多位國家元首和政府首腦將參加會議，其中包括15位歐盟成員國領導人。此外，超過65位外交部長、30多位國防部長以及來自40多個國際組織的高級代表也將出席在巴伐利亞宮廷酒店舉行的這次高規格會議。

來自美國的政府代表團預計將由國務卿盧比奧率領。美國副總統萬斯和國防部長赫格塞斯預計不會出席。慕安會方面稱，美國代表團中，國會議員的數量預計超過50名，創歷史新高。

俄羅斯和伊朗政府代表不會出席。在伊朗血腥鎮壓示威活動後，伊辛格甚至撤回了對伊朗外長的邀請。流亡的伊朗人預計將在慕尼黑組織一場大規模示威活動。

談到俄羅斯，伊辛格表示，他曾在2022年邀請過許多俄羅斯政府成員。但就在俄羅斯入侵烏克蘭前幾天，俄方代表取消了所有的與會承諾。伊辛格說，如果俄方真的有意在此次慕尼黑安全會議期間進行對話，應該會發出相應的信號，但他沒有從俄方得到任何消息。

跨大西洋交流

美國副總統萬斯2025年在慕安會上關於歐洲民主國家所謂缺陷的言論，以及對歐洲移民政策等的抨擊尤其令歐洲的與會代表深感震驚。如今，跨大西洋沖突涵蓋了貿易政策、與國際組織的交往、氣候政策、對烏克蘭的支持以及北約等諸多方面。

慕安會發表的安全報告指出，美國總統特朗普正在摧毀國際架構。不過，至少在北約問題上，美國駐北約大使馬修·惠特克（Matthew Whittaker）試圖消除歐洲人的擔憂：他表示，美國政府不想退出北約，恰恰相反，美國想加強北約。慕尼黑安全會議主席伊辛格表示，他希望美國國務卿盧比奧這次能談談他負責的領域——外交政策。

烏克蘭總統澤連斯基也將出席慕尼黑安全會議。烏克蘭問題、中東和蘇丹等地的沖突都在議事日程之列。其他議題還包括技術挑戰及其對政治的影響，例如人工智能的應用，以及太空軍備競賽。

歐洲人希望展示團結

歐洲高層政治家此次與會數量之多，實屬罕見，他們希望向美國表達明確的立場。伊辛格表示，他希望歐洲人在此次會議上發出團結的信號。德國總理梅爾茨（又譯默茨）將於周五親自為會議揭幕。法國總統馬克龍、英國首相斯塔默和波蘭總理圖斯克、丹麥首相弗雷德裡克森都將出席。

眾多政要也將利用這次聚首舉行多邊或雙邊會談。慕尼黑安全會議的魅力不僅在於眾多的演講，更在於會議期間的各種秘密會談。慕尼黑安全會議主席伊辛格表示，“去年我們組織了數千場雙邊會晤。”他說，許多政界人士正是為此而來。公開演講只是會議引人注目的一部分，而各種會晤“實際上同樣重要，甚至可能更為重要”。

梅爾茨、馬克龍和斯塔默計劃在會議期間舉行三邊峰會，他們也可能與澤連斯基會面。此外，七國集團（G7）外長會議也定於周六舉行。

（據路透社）

