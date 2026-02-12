美伊下周次輪會談前 川普：考慮加派一隊航艦到中東

美國總統川普十日表示，預期美國和伊朗下一輪會談將於下周登場，並正考慮向中東派出第二支航艦打擊群，以因應談判破裂時可能展開的軍事行動。

川普接受Axios專訪時表示：「我們有一支艦隊正在往那邊去，可能還會再派一支過去。」他說，正在「考慮」再派出一支航艦打擊群，「要嘛談成協議，不然就得像上次一樣，來點非常強硬的手段」。

美軍「林肯號」航艦打擊群正在中東，一名美國官員證實，確曾討論是否派出第二支航艦打擊群。不過，川普對外交途徑仍表達樂觀，聲稱伊朗「非常想要達成協議」，且在軍事威脅之下，投入談判的認真程度高於以往。

川普提到他去年六月對伊朗核子設施發動攻擊：「他們上次不相信我真的會這麼做，他們玩過頭了。」他並稱，這次談判「非常不同」。

路透十日報導，根據衛星影像分析顯示，中東多處美軍基地近期均可明顯見到加強部署跡象。軍事分析師古德欣德指出，中東最大美軍基地、卡達烏代德空軍基地的美軍，已將十套愛國者飛彈裝入卡車，這將讓愛國者的機動性大幅增加，可迅速部署展開打擊，或在伊朗發動攻擊時進行防禦性轉移。

二月一日衛星畫面顯示，和上月中相較，烏代德空軍基地的空中加油機從十四架增為十八架，Ｃ–17運輸機從兩架增為七架。在約旦穆瓦法克薩爾提空軍基地，也出現運輸機和電戰機數量增加。在狄耶戈加西亞島，六日影像顯示，該地飛機比一月底多七架。

伊朗十一日紀念伊斯蘭革命四十七周年，總統裴澤斯基安在德黑蘭自由廣場演說，表示伊朗願意就核計畫進行談判，伊朗不尋求核武，願接受一切形式查核。

裴澤斯基安同時承認一月八日全面鎮壓示威「造成巨大悲痛」，但他並未直接提及當局造成的流血傷亡，並批評聚焦這波鎮壓的「西方宣傳」。